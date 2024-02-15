مفاجأة حول رغبة برشلونة في ضم محمد صلاح

ويعد ناديا الهلال والنصر السعوديان على رأس المهتمين بصلاح، لكن موندو ديبورتيفو أشارت إلى أن برشلونة مهتم أيضًا بالجناح المصري.

وفقًا للتقرير فإن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة معجب بصلاح، لكن الصفقة تبدو مستحيلة بسبب تكلفة الصفقة وراتب اللاعب أيضًا.

ويمر برشلونة بأزمة مالية كبيرة ستجبره على بيع لاعبين من أجل التعاقد مع آخرين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في ظل سعيه لدعم صفوفه.