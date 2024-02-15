مفاجأة حول رغبة برشلونة في ضم محمد صلاح
فجرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، مفاجأة بالكشف عن اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع الجناح المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.
وتحدثت تقارير عديدة عن احتمالات رحيل صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري خاصة في ظل تأكد رحيل المدرب يورغن كلوب.
ويعد ناديا الهلال والنصر السعوديان على رأس المهتمين بصلاح، لكن موندو ديبورتيفو أشارت إلى أن برشلونة مهتم أيضًا بالجناح المصري.
وفقًا للتقرير فإن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة معجب بصلاح، لكن الصفقة تبدو مستحيلة بسبب تكلفة الصفقة وراتب اللاعب أيضًا.
ويمر برشلونة بأزمة مالية كبيرة ستجبره على بيع لاعبين من أجل التعاقد مع آخرين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في ظل سعيه لدعم صفوفه.
وقدم نادي الاتحاد السعودي عرضًا تاريخيًّا لصلاح من أجل التعاقد معه الصيف الماضي، لكن الصفقة تعطلت بسبب رغبة ليفربول في الاحتفاظ بنجمه الأول.
وعاد صلاح مجددًا لصفوف ليفربول بعد غياب نحو 3 أسابيع بسبب الإصابة التي لحقت به خلال تواجده مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.