صدمة.. تهديد خطير باستبعاد ريال مدريد وبرشلونة من دوري أبطال أوروبا

قالت صحيفة "أس" إن المنتخب الإسباني والأندية الإسبانية في خطر بشأن المشاركة في المسابقات الكروية بسبب التدخل السياسي في عمل الاتحاد المحلي.

وأعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، تشكيل لجنة خاصة لإدارة الاتحاد المحلي لكرة القدم حتى إجراء انتخابات جديدة.

وقال المجلس الوطني للرياضة، الهيئة الحكومية المسؤولة عن الرياضة، في بيان إن القرار اتُّخذ "ردًا على الأزمة في الاتحاد، ودفاعًا عن المصلحة العامة لإسبانيا".

وأكدت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ليس متقبلاً لتدخل الحكومة في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وبالتالي قد يكون مستقبل إسبانيا فيما يتعلق بالمسابقات على المحك.

وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" راقب جميع التحركات عن كثب، واعتبر أنه لا بد من إيجاد حلٍ عاجلٍ لما يحدث في أحد أقوى اتحاداته، خاصة أنه سيستضيف مع البرتغال والمغرب كأس العالم 2030.