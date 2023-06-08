كيف سيغير انتقال ميسي إلى إنتر ميامي خريطة كرة القدم في الولايات المتحدة؟

وذكر مصدر مطلع على المفاوضات لـ"رويترز" هذا الأسبوع أن ميسي أراد الانتقال إلى نادٍ يمكنه الحصول على حصة من ملكيته.

وسيتبع بذلك مسارًا مشابهًا للمالك الشريك لناديه الجديد ديفيد بيكام، الذي فاجأ الجميع بانتقاله إلى لوس أنجلوس غلاكسي، في 2007، عقب خروجه من ريال مدريد، في خطوة منحته حق امتياز مخفض.

وانسجم بيكام وزوجته فيكتوريا مع ثقافة المشاهير في لوس أنجلوس، وتم الاحتفاء بالخطوة كبداية عهد جديد لكرة القدم الأمريكية.

وانتقال ميسي، في صفقة مجانية عقب انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، سيكون لها تأثير أضخم.