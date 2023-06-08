كيف سيغير انتقال ميسي إلى إنتر ميامي خريطة كرة القدم في الولايات المتحدة؟
ضم الدوري الأمريكي للمحترفين القليل من الأسماء اللامعة خلال السنوات الأخيرة، لكن الوصول المنتظر لليونيل ميسي إلى إنتر ميامي سيغير خريطة اللعبة في الولايات المتحدة.
وأكد ميسي انتقاله إلى إنتر ميامي بعد أن رفض مهاجم الأرجنتين عرضًا مغريًا من السعودية، لينتقل للعب خارج حدود أوروبا لأول مرة خلال أكثر من 20 عامًا.
وسيرفع اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات شعبية الدوري الأمريكي إلى درجة هائلة بعد أن تذيل الترتيب بين مسابقات الدوري الأربع الأخرى في أمريكا الشمالية من ناحية المتابعة.
وذكر مصدر مطلع على المفاوضات لـ"رويترز" هذا الأسبوع أن ميسي أراد الانتقال إلى نادٍ يمكنه الحصول على حصة من ملكيته.
وسيتبع بذلك مسارًا مشابهًا للمالك الشريك لناديه الجديد ديفيد بيكام، الذي فاجأ الجميع بانتقاله إلى لوس أنجلوس غلاكسي، في 2007، عقب خروجه من ريال مدريد، في خطوة منحته حق امتياز مخفض.
وانسجم بيكام وزوجته فيكتوريا مع ثقافة المشاهير في لوس أنجلوس، وتم الاحتفاء بالخطوة كبداية عهد جديد لكرة القدم الأمريكية.
وانتقال ميسي، في صفقة مجانية عقب انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، سيكون لها تأثير أضخم.
وقال إيريك وينالدا لاعب المنتخب الأمريكي السابق والمحلل التلفزيوني حاليًا: "هو أشهر وأفضل لاعب في الكوكب في نفس الوقت".
وأضاف: "لن يكون مصدر جذب فقط بل سيتيح فرصة لرؤية العظمة".
ويغطي قرار ميسي على أكبر مفاجأة في كرة القدم في أمريكا الشمالية حين عاد أسطورة البرازيل الراحل بيليه من الاعتزال ليتعاقد مع نيويورك كوزموس، قليل الشهرة في الولايات المتحدة، العام 1975.
لكن مع استعداد الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم بعد 3 سنوات فإن وصول ميسي يتزامن مع لحظة توهج كبيرة للرياضة، وسيزيد شعبية الدوري الأمريكي بسرعة هائلة بعد تطور المسابقة بخطوات ثابتة منذ الموسم الأول العام 1996.
وقال أندرو زيمباليست الأستاذ بكلية سميث والذي شارك في تأليف كتاب (تسلية وطنية: كيف يلعب الأمريكيون البيسبول ويلعب العالم كرة القدم): "الدوري الأمريكي لن يضاهي أيًا من مسابقات الدوري الأوروبية بين عشية وضحاها".
وأوضح: "معظم المشجعين الحقيقيين لكرة القدم في الولايات المتحدة سيتجهون إلى الكرة الأوروبية عندما يرغبون بمشاهدة أعلى مستوى للتنافس وليس الدوري الأمريكي، لكن ميسي ستكون له بصمة كبيرة في تغيير ذلك".