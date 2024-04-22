النصر السعودي يتلقى أخبارًا مفرحة قبل مواجهة الخليج

تلقى لاعبو نادي النصر السعودي أخبارًا سارة بشأن لويس كاسترو، مدرب الفريق، قبل مواجهة الخليج المقبلة، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 29 لبطولة دوري روشن.

كان النصر أعلن، الأربعاء الماضي، غياب كاسترو عن الفريق، إثر تعرضه لوعكة صحية، تطلبت تدخلًا طبيًّا بسيطًا، أوصى معه الطبيب بالراحة عن أي مجهودات بدنية لبضعة أيام.

وشخَّص الأطباءُ حالة كاسترو بوصفها مشكلة بسيطة في مجرى التنفس، وبسببها غاب المدرب البرتغالي عن قيادة الفريق الأربعاء، والخميس، وأمام الفيحاء الجمعة، ضمن الجولة الـ28 من الدوري المحلي، فيما حصل اللاعبون يومَي السبت والأحد على إجازة، ويعاودون التدريبات اليوم الاثنين.