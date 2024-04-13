مفاجأة مدوية.. برشلونة حاول التخلص من ميسي في ريعان شبابه
حاول نادي برشلونة الإسباني، التخلص من نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك عندما كان "البرغوث" شابًا صغيرًا في العام 2003.
ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن فابيان سولديني وكيل أعمال ميسي السابق قوله بأن برشلونة حاول التخلص من ميسي عام 2003، وإجباره على الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني مثل كثير من لاعبي الشباب آنذاك.
وقال فابيان سولديني:"إدارة برشلونة طلبت من ميسي أيضًا الرحيل، وبالفعل كان اللاعب الأرجنتيني قريبًا من الانتقال إلى آرسنال على غرار فابريغاس".
وأوضح: "ميسيكان يرى أنه يسير على خطى فابريغاس الذي رحل إلى إنجلترا بعمر 16 عامًا وتوهج نجمه في الملاعب الإنجليزية".
وأكمل: "بالفعل ميسي كان قاب قوسين من الانضمام إلى آرسنال، قبل أن يستقر في برشلونة، ويكتب التاريخ في كرة القدم".
ولعب ميسي 17 موسمًا ضمن صفوف برشلونة، خاض خلالها مسيرة أسطورية، بعد أن لعب 778 مباراة بمختلف المسابقات.
وأحرز ميسي 672 هدفًا وقدّم 303 تمريرة حاسمة.
ميسي قاد برشلونة لكتابة تاريخ من الألقاب، حيث توج بخمسة كؤوس في دوري أبطال أوروبا، و10 ألقاب في الدوري الإسباني، إلى جانب 7 ألقاب في كأس إسبانيا، و3 ألقاب في السوبر الأوروبي، 8 ألقاب في السوبر الإسباني، 3 ألقاب في كأس العالم للأندية.