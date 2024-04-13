مفاجأة مدوية.. برشلونة حاول التخلص من ميسي في ريعان شبابه

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن فابيان سولديني وكيل أعمال ميسي السابق قوله بأن برشلونة حاول التخلص من ميسي عام 2003، وإجباره على الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني مثل كثير من لاعبي الشباب آنذاك.

وقال فابيان سولديني:"إدارة برشلونة طلبت من ميسي أيضًا الرحيل، وبالفعل كان اللاعب الأرجنتيني قريبًا من الانتقال إلى آرسنال على غرار فابريغاس".

وأوضح: "ميسيكان يرى أنه يسير على خطى فابريغاس الذي رحل إلى إنجلترا بعمر 16 عامًا وتوهج نجمه في الملاعب الإنجليزية".

وأكمل: "بالفعل ميسي كان قاب قوسين من الانضمام إلى آرسنال، قبل أن يستقر في برشلونة، ويكتب التاريخ في كرة القدم".