تقرير صادم.. قصة اشتباك ميسي وأشرف حكيمي في باريس
أزاحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الستار عن أزمة قوية داخل أررقة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وأبطالها كل من ليونيل ميسي وأشرف حكيمي، ثم تدخل كل من راموس ونيمار.
وتزامل الرباعي في باريس خلال الموسم الماضي، قبل أن يرحل ميسي إلى إنتر ميامي، ونيمار إلى الهلال السعودي، وراموس إلى إشبيلية.
وقالت "ليكيب" إن ميسي أراد الاعتداء على زميله السابق أشرف حكيمي خلال كرة مشتركة في أحد تدريبات الموسم الماضي.
وأوضحت الصحيفة: ارتفع مستوى العداء بين الأسطورة الأرجنتينية والظهير الأيمن لمنتخب المغرب، وأراد ميسي الاعتداء على حكيمي".
وتابعت: "حاول نيمار الوقوف بجانب ميسي ضد حكيمي إلا أن سيرجيو راموس تدخل ووبخ نيمار، قائلا: إذا نهضت، فأنا أيضا سأتدخل".
ولعب ليو ميسي لمدة موسمين مع النادي الفرنسي، حيث انضم النجم الأرجنتيني لنادي باريس سان جيرمان مطلع موسم 2021-22، نجح خلالهما في التتويج بلقبي الدوري والسوبر المحلي.
وخاض ميسي 75 مباراة بجميع البطولات، وشهد تسجيله 32 هدفًا وصناعة 34 آخرين.
وتلقى ميسي إنذارًا وحيد مع باريس سان جيرمان ولم يحصل على أي بطاقة حمراء.
وانضم ليونيل ميسي لنادي إنتر ميامي قادمًا من نادي باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفية 2023، رغم ارتبا اسمه بالرحيل إلى الدوري السعودي.
وخلال مشوار ميسي مع باريس سان جيرمان خسر النجم الأرجنتيني بطولة كأس فرنسا في الموسمين، بجانب الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا.
وسيبلغ ميسي، الذي لعب لمدة 17 عاما في برشلونة قبل التوقيع مع باريس سان جيرمان عام 2021 وإنتر ميامي العام الماضي، 37 عاما في غضون ثلاثة أشهر لكنه متأكد أن عمره لن يحدد متى يحين وقت اعتزاله.
وبسؤاله عما إذا كان يفكر فيما سيفعله بعد الاعتزال، لم يكن لدى الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، وهو رقم قياسي، إجابة مباشرة.