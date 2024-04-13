تقرير صادم.. قصة اشتباك ميسي وأشرف حكيمي في باريس

وتزامل الرباعي في باريس خلال الموسم الماضي، قبل أن يرحل ميسي إلى إنتر ميامي، ونيمار إلى الهلال السعودي، وراموس إلى إشبيلية.

وقالت "ليكيب" إن ميسي أراد الاعتداء على زميله السابق أشرف حكيمي خلال كرة مشتركة في أحد تدريبات الموسم الماضي.

وأوضحت الصحيفة: ارتفع مستوى العداء بين الأسطورة الأرجنتينية والظهير الأيمن لمنتخب المغرب، وأراد ميسي الاعتداء على حكيمي".

وتابعت: "حاول نيمار الوقوف بجانب ميسي ضد حكيمي إلا أن سيرجيو راموس تدخل ووبخ نيمار، قائلا: إذا نهضت، فأنا أيضا سأتدخل".