تقرير: النصر يتمم إجراءات التعاقد مع ساديو ماني

يذكر أن نادي النصر قيّد المهاجم السنغالي ساديو لاعب بايرن ميونخ في قائمته المشاركة في البطولة العربية للأندية.

وقالت صحيفة "الرياضة" السعودية إن نادي النصر اتخذ هذه الخطوة تحسبًا للتعاقد مع ماني، خاصة أن كل فريق يحق له ضم 35 لاعبًا في قائمته شرط ألّا يشارك أي لاعب إلا بعد تسجيله في الاتحاد المحلي.

وفي حالة إتمام الصفقة، سينضم ماني إلى كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس سيكو فوفانا في النصر.

ويخوض النصر، وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين، أولى مبارياته بالبطولة في وقت لاحق اليوم، أمام منافسه المحلي الشباب، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا الاتحاد المنستيري التونسي والزمالك المصري.

وانضم ماني من ليفربول لبايرن ميونخ الصيف الماضي، ويرتبط بعقد مع النادي البافاري حتى يونيو 2025.

وفي موسمه الأول مع بايرن ميونخ، سجل ماني 12 هدفًا وصنع 6 في 38 مباراة.