رئيس بايرن ميونخ يؤكد مفاوضات النصر مع ساديو ماني

فيما ذكرت صحفية "بيلد" سابقا، أن ممثلي نادي النصر سيلتقون مع وكلاء ماني في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، للوصول لاتفاق مع اللاعب.

ولدى ماني عقد ممتد مع بايرن حتى عام 2025، ولكنه لا يستبعد الرحيل المبكر عن الفريق البافاري، إذ كشفت التقارير عن طرح النصر عرضا بقيمة 30 مليون يورو لضم النجم السنغالي.

ويملك ساديو أيضا عرضَين من ناديي بنفيكا البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي، إضافة إلى عرض النصر، الذي يعد الأعلى من حيث القيمة.