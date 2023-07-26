رئيس بايرن ميونخ يؤكد مفاوضات النصر مع ساديو ماني
أكد هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ الألماني، فتح نادي النصر السعودي باب المفاوضات مع السنغالي ساديو ماني، لاعب الفريق البافاري، بشأن انتقال محتمل للفريق السعودي في الميركاتو الجاري.
وقال هاينر في تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء: "بالفعل تم إبلاغنا بشأن هذه المفاوضات، ولكنها ما زالت مبدئية، لذلك يجب علينا الانتظار ورؤية ما سيحدث".
ويتواجد فريق بايرن ميونخ حاليا في اليابان لخوض معسكر تدريبي استعدادا للموسم الجديد.
فيما ذكرت صحفية "بيلد" سابقا، أن ممثلي نادي النصر سيلتقون مع وكلاء ماني في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، للوصول لاتفاق مع اللاعب.
ولدى ماني عقد ممتد مع بايرن حتى عام 2025، ولكنه لا يستبعد الرحيل المبكر عن الفريق البافاري، إذ كشفت التقارير عن طرح النصر عرضا بقيمة 30 مليون يورو لضم النجم السنغالي.
ويملك ساديو أيضا عرضَين من ناديي بنفيكا البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي، إضافة إلى عرض النصر، الذي يعد الأعلى من حيث القيمة.
وانضم ماني إلى بايرن ميونخ في الصيف الماضي، وكانت بدايته متعثرة في أول موسم له مع الفريق البافاري، حيث عانى من إصابة طويلة أبعدته عن المشاركة في كأس العالم، كما أنه دخل في مشادة مع زميله ليروي ساني داخل غرفة تغيير الملابس.
وخاض ماني مع بايرن 38 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وصنع 6.
وخلال الصيف الجاري ضم النصر مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس من إنتر ميلان ولانس ومانشستر يونايتد.