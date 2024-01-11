ليفربول ينتفض وينتصر على فولهام بذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

وهدد فولهام بأن يلحق الخسارة الأولى بالفريق، صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بكأس الرابطة برصيد تسعة ألقاب، على أرضه هذا الموسم بعد أن افتتح ويليان التسجيل في الدقيقة 19 من زمن اللقاء، مستغلا خطأ فيرجيل فان دايك في تشتيت الكرة ليسدد البرازيلي الكرة من داخل منطقة الجزاء بين قدمي الحارس كاومين كيلير.

وسيطر ليفربول، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، على الكرة وتمكن أخيرا من تجاوز خط دفاع فولهام المنظم جيدا ليسجل جونز في الدقيقة 68 بفضل تسديدة من مسافة 25 مترا غيرت اتجاهها بعدما اصطدمت في ظهر توسين أدارابيويو.

وتمكن البديل جاكبو من وضع ليفربول في المقدمة في الدقيقة 71 بعدما وضع تمريرة داروين نونيز العرضية عند القائم القريب بسهولة في الشباك.