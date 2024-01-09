ليفربول يعلن غياب ألكسندر أرنولد 3 أسابيع بسبب الإصابة

وذكرت التقارير أن لاعب ليفربول، قد تعرض للإصابة في الركبة خلال مباراة آرسنال الماضية، في منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المؤكد أن غياب أرنولد عن مباريات ليفربول المقبلة، سيمثل ضربة قوية لمدربه يورغن كلوب، الذي يعاني بالفعل من العديد من الغيابات، أبرزها محمد صلاح؛ بسبب تواجده مع منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا التي ستنطلق 13 يناير الجاري.

كما يبتعد جويل ماتيب عن الفريق حتى نهاية الموسم؛ لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وسيلاقي ليفربول نظيره فولهام، في ذهاب منافسات الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو" على ملعب "آنفيلد"، مساء الأربعاء.