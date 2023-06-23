برشلونة يقتحم سباق التعاقد مع التركي أردا جولر

معركة مرتقبة

ولن يكون تعاقد برشلونة مع جولر سهلا رغم أن إدارة النادي الكتالوني تعتقد أن ضم اللاعب البالغ من العمر 18 عاما أمرًا استراتيجيًا للمستقبل القريب للنادي.

وأشارت "سبورت" إلى أن برشلونة متفائل بإمكانية إقناع جولر بالانتقال إلى برشلونة، ودفع قيمة فسخ عقده.

وأكدت الصحيفة أن المنافسة ستكون شرسة على توقيع جولر، حيث أبدى ريال مدريد اهتمامه بضم اللاعب، ويدرك الميرنغي جيدًا قيمة "اللؤلؤة التركية"، لكنه لم يقدم أي عرض رسمي بعد.

كما أن جولر على رادار فرق أخرى مثل إشبيلية وريد بول سالزبورغ ولايبزيغ، إلى جانب ميلان الذي سيملك قوة مالية كبيرة مع اقتراب انتقال لاعبه ساندرو تونالي إلى نيوكاسل مقابل 80 مليون يورو بين الثابت والمتغير.