برشلونة يقتحم سباق التعاقد مع التركي أردا جولر
قالت صحيفة "سبورت" إن برشلونة يبذل قصارى جهده من أجل التعاقد مع الموهوب التركي أردا جولر لاعب فنربخشة.
ويبلغ أردا جولر من العمر 18 عاما، وقدم موسمًا رائعًا مع فنربخشة، وقد لفت انتباه كبار الأندية وبالتحديد برشلونة وريال مدريد.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن البرتغالي ديكو المدير الرياضي الجديد لبرشلونة أحد أشد المؤيدين للتعاقد مع جولر، وأشارت إلى أن قيمة فسخ عقد اللاعب تبلغ 17.5 مليون يورو.
معركة مرتقبة
ولن يكون تعاقد برشلونة مع جولر سهلا رغم أن إدارة النادي الكتالوني تعتقد أن ضم اللاعب البالغ من العمر 18 عاما أمرًا استراتيجيًا للمستقبل القريب للنادي.
وأشارت "سبورت" إلى أن برشلونة متفائل بإمكانية إقناع جولر بالانتقال إلى برشلونة، ودفع قيمة فسخ عقده.
وأكدت الصحيفة أن المنافسة ستكون شرسة على توقيع جولر، حيث أبدى ريال مدريد اهتمامه بضم اللاعب، ويدرك الميرنغي جيدًا قيمة "اللؤلؤة التركية"، لكنه لم يقدم أي عرض رسمي بعد.
كما أن جولر على رادار فرق أخرى مثل إشبيلية وريد بول سالزبورغ ولايبزيغ، إلى جانب ميلان الذي سيملك قوة مالية كبيرة مع اقتراب انتقال لاعبه ساندرو تونالي إلى نيوكاسل مقابل 80 مليون يورو بين الثابت والمتغير.
وأكدت الصحيفة أنه حال نجاح برشلونة في التعاقد مع جولر فإن النادي سيسمح له باللعب في فريق آخر الموسم المقبل حتى يستمر في النمو ولأنه يحتاج إلى اللعب بانتظام.
كما أن مشاركته مع فريق المدرب تشافي لن تكون سهلة، وبالتالي قد يبقى اللاعب (حال تعاقد برشلونة معه) مع فنربخشة الموسم المقبل وهو الأمر الذي يريده كوتش رئيس النادي التركي.
وعن موقف فنربخشة من رحيل جولر قالت "سبورت" إن النادي التركي لن يتفاوض مع أي فريق وسيسمح للاعب بالخروج من خلال دفع قيمة فسخ العقد (17.5 مليون يورو)، وهو مبلغ منخفض نسبيًا للاعب لديه إمكانيات مميزة وأمامه مستقبل واعد.
أرقام جولر
وولد جولر في فبراير 2005، وبحسب موقع "transfermarkt"، فإنه شارك في 35 مباراة مع فنربخشة الموسم المنقضي بواقع 1549 دقيقة سجل فيها 6 أهداف وصنع 7.
وبالمجمل لعب أردا جولر للفريق الأول في فنربخشة 51 مباراة سجل فيها 9 أهداف، وصنع 12.
كما لعب جولر 4 مباريات مع منتخب تركيا الأول، وكانت أولى هذه المباريات في نوفمبر الماضي وكان يبلغ من العمر 17 عاما و8 أشهر و25 يوما.