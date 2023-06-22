عمره 18 عاما.. من هو أردا جولر الذي يريد ريال مدريد التعاقد معه؟
ذكرت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد يخوض صراعًا من أجل التعاقد مع أردا جولر من فنربخشة.
ووفقا للصحيفة، فإن ريال مدريد كان يتابع المهاجم لبعض الوقت، ويمكن أن تكون قيمة فسخ عقده في متناول الجميع وتبلغ 18 مليون يورو فقط.
وكان لجولر، البالغ من العمر 18 عاما، تأثيرا واضحا، فقد لفت انتباه مونشي، المدير الرياضي السابق لإشبيلية، الذي كان على اتصال متقدم جدًا مع البالغ المولود في فبراير 2005.
وفي الأيام الأخيرة ظهر ريال مدريد في الواجهة، ويريد الميرنغي ضم اللاعب إلى الكاستيا".
وأشارت "ماركا" إلى أن ريال مدريد تميز في السنوات الأخيرة بجذب المواهب الشابة، وسيكون وصول جولر المحتمل خطوة أخرى في هذا الاتجاه.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن أردا جولر شارك في 35 مباراة مع فنربخشة الموسم المنقضي بواقع 1549 دقيقة سجل فيها 6 أهداف وصنع 7.
وقالت "ماركا"، إن أردا جولر لا "متعدد الاستخدامات" إلى حد ما، ويتمتع بتحكم رائع في الكرة، والكثير من الإبداع في الأمتار الأخيرة من الملعب، ويمكنه أيضًا اللعب كجناح.
وبالمجمل لعب أردا جولر للفريق الأول في فنربخشة 51 مباراة سجل فيها 9 أهداف، وصنع 12.
كما لعب جولر 4 مباريات مع منتخب تركيا الأول، وكانت أولى هذه المباريات في نوفمبر الماضي وكان يبلغ من العمر 17 عاما و8 أشهر و25 يوما.
وتقدر القيمة السوقية لأردا جولر بـ15 مليون يورو.
وبدأ ريال مدريد في متابعة اللآلئ الشابة (بعضها لا يزال دون السن القانونية)، حتى لا يضطر إلى استثمار الكثير من الأموال للتعاقد معها مستقبلا.
ويقود خط هجوم ريال مدريد حاليا البرازيليين فينيسيوس جونيور ومواطنه رودريغو، وكل منهما يبلغ من العمر 22 عاما، وقد انضم الأول لريال مدريد في 2018، في حين جاء رودريغو في 2019.
وسينضم الموسم المقبل إندريك البالغ من العمر 16 عاما.