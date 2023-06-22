عمره 18 عاما.. من هو أردا جولر الذي يريد ريال مدريد التعاقد معه؟

ذكرت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد يخوض صراعًا من أجل التعاقد مع أردا جولر من فنربخشة.

ووفقا للصحيفة، فإن ريال مدريد كان يتابع المهاجم لبعض الوقت، ويمكن أن تكون قيمة فسخ عقده في متناول الجميع وتبلغ 18 مليون يورو فقط.

وكان لجولر، البالغ من العمر 18 عاما، تأثيرا واضحا، فقد لفت انتباه مونشي، المدير الرياضي السابق لإشبيلية، الذي كان على اتصال متقدم جدًا مع البالغ المولود في فبراير 2005.

وفي الأيام الأخيرة ظهر ريال مدريد في الواجهة، ويريد الميرنغي ضم اللاعب إلى الكاستيا".