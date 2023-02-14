ترتيب دوري أدنوك: شباب الأهلي يتخطى الظفرة ويخطف الصدارة من الشارقة "مؤقتًا"
خطف شباب الأهلي صدارة دوري أدنوك للمحترفين، من نظيره الشارقة "مؤقتًا"، بعد فوزه على ضيفه الظفرة 2-0، قبل مواجهته المرتقبة أمام الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا.
ويستعد شباب الأهلي لمواجهة قوية أمام الهلال السعودي في دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا 2022 على استاد الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة.
وخلال المباراة التي أقيمت على استاد راشد، اليوم الثلاثاء، وضع الشارقة ثلاث نقاط جديدة في رصيده بفوز غال على الظفرة ليخطف صدارة الترتيب.
افتتح عزيز جانيف أهداف المباراة وسجل الهدف الأول لشباب الأهلي في الدقيقة 23، من تسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء
وعزز كارتابيا تقدم الفرسان وأحرز الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 63 ليخطف نقاط الفوز بالمباراة.
وحصد شباب الأهلي الفوز رقم 11 في دوري أدنوك لهذا الموسم، رافعًا رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة مؤقتاً.
وعلى الجانب الآخر توقف رصيد الظفرة عند 7 نقاط في المركز قبل الأخير.
وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك: