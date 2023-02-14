مباراة شباب الأهلي والظفرة
مباراة شباب الأهلي والظفرة

ترتيب دوري أدنوك: شباب الأهلي يتخطى الظفرة ويخطف الصدارة من الشارقة "مؤقتًا"

شباب الأهلي يُشعل المنافسة على لقب دوري أدنوك
فريق التحرير
فريق التحرير

خطف شباب الأهلي صدارة دوري أدنوك للمحترفين، من نظيره الشارقة "مؤقتًا"، بعد فوزه على ضيفه الظفرة 2-0، قبل مواجهته المرتقبة أمام الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا.

بروفة قوية لشباب الأهلي قبيل مواجهة الهلال بدوري أبطال آسيا

ويستعد شباب الأهلي لمواجهة قوية أمام الهلال السعودي في دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا 2022 على استاد الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخلال المباراة التي أقيمت على استاد راشد، اليوم الثلاثاء، وضع الشارقة ثلاث نقاط جديدة في رصيده بفوز غال على الظفرة ليخطف صدارة الترتيب.

افتتح عزيز جانيف أهداف المباراة وسجل الهدف الأول لشباب الأهلي في الدقيقة 23، من تسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء

وعزز كارتابيا تقدم الفرسان وأحرز الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 63 ليخطف نقاط الفوز بالمباراة.

مباراة شباب الأهلي والظفرة
الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الوحدة ضد شباب الأهلي دبي في دوري أدنوك

وحصد شباب الأهلي الفوز رقم 11 في دوري أدنوك لهذا الموسم، رافعًا رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة مؤقتاً.

وعلى الجانب الآخر توقف رصيد الظفرة عند 7 نقاط في المركز قبل الأخير.

وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك:

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دوري أدنوك
دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي دبي
الدوري الإماراتي
الظفرة الإماراتي
شباب الأهلي

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