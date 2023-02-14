ترتيب دوري أدنوك: شباب الأهلي يتخطى الظفرة ويخطف الصدارة من الشارقة "مؤقتًا"

ويستعد شباب الأهلي لمواجهة قوية أمام الهلال السعودي في دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا 2022 على استاد الجنوب بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخلال المباراة التي أقيمت على استاد راشد، اليوم الثلاثاء، وضع الشارقة ثلاث نقاط جديدة في رصيده بفوز غال على الظفرة ليخطف صدارة الترتيب.

افتتح عزيز جانيف أهداف المباراة وسجل الهدف الأول لشباب الأهلي في الدقيقة 23، من تسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء

وعزز كارتابيا تقدم الفرسان وأحرز الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 63 ليخطف نقاط الفوز بالمباراة.