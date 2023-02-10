الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الوحدة ضد شباب الأهلي دبي في دوري أدنوك
تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات الجولة السادسة عشر من دوري أدنوك للمحترفين بأربع مواجهات قوية تبدأ بلقاء الشارقة ضد ضيفه عجمان كما يلعب في نفس التوقيت الظفرة أمام ضيفه اتحاد كلباء.
ويلتقي مساء اليوم الجمعة فريق النصر منافسه خورفكان بينما تتجه الأنظار لمواجهة اللقاء المرتقب بين الوحدة وشباب الأهلي دبي.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الوحدة وشباب الأهلي دبي، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (آل نهيان) الساعة 20:15 اليوم الجمعة بتوقيت الإمارات.
وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عصام عبده وقناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق عمر الطنيجي.
ترتيب الفريقين
يحتل الوحدة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة بقيادة مديره الفني الإسباني مانويل خيمينيز.
وحقق الوحدة 9 انتصارات وتعادل 3 مرات وتلقى 3 خسائر، وسجل 31 هدفا وتلقى 15 هدفا.
ويحتل شباب الأهلي دبي صدارة الترتيب برصيد 32 نقطة بقيادة مديره الفني البرتغالي ليوناردو جارديم.
وحقق شباب الأهلي دبي 10 انتصارات وتعادلين وتلقى 3 خسائر، وسجل 31 هدفا وتلقى 14 هدفا.
وفاز شباب الأهلي دبي في آخر لقاء جمعه مع الوحدة، يوم 7 ديسمبر الماضي، بنتيجة 1/0 في كأس رئيس الدولة، كما أن شباب الأهلي حسم الفوز في آخر 3 مواجهات ضد الوحدة.
أسلحة الوحدة
يسعى الوحدة لتحقيق الفوز في محاولة لاقتناص الصدارة من أنياب شباب الأهلي دبي.
وقال مانويل خيمينيز، المدير الفني لفريق الوحدة، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه يطمع في استمرار تحقيق النتائج الإيجابية وحسم الفوز على حساب شباب الأهلي دبي، مؤكدا أنه يتمنى الوصول للصدارة بلا شك.
وأوضح أن شباب الأهلي دبي منافس جيد ويملك لاعبين على مستوى عالٍ في كافة المراكز، كما أنه يملك بدائل مميزة.
ويغيب عن صفوف الوحدة مهاجمه جواو بيدرو الذي يحتل صدارة ترتيب هدافي الفريق برصيد 11 هدفا.
ويعتمد الوحدة على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشامسي وأمامه الرباعي روبن فيليب ولوكاس بيمنتا وفارس جمعة وعبدالله الكربي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط فاكوندو دانييل وآلان ماركيز، وعلى الأطراف عبدالله حمد وطحنون الزعابي مع ثنائي الهجوم سباستيان تيغالي وماتيوس بيريرا.
أوراق شباب الأهلي دبي
يتطلع شباب الأهلي دبي لحسم الفوز وتعزيز الصدارة خاصة في ظل منافسة مشتعلة على القمة.
وقال البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن الوحدة فريق قوي ومنظم ويسعى للمنافسة على اللقب وبالتالي المواجهة ستكون متكافئة.
وأوضح أن فريقه يدخل كل مباراة من أجل تحقيق الفوز وبالتالي يدخل لقاء الوحدة باحثاً عن أفضل نتيجة.
ويغيب عن صفوف شباب الأهلي دبي الثنائي إيجور جيسوس وجايسون دينايير بسبب الإصابة.
ويعتمد شباب الأهلي دبي على تشكيلة تضم حارس المرمى ماجد ناصر وأمامه الرباعي أحمد جميل ورينان فيكتور ووليد عباس وبدر ناصر في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط عزيز جانييف ويوري سيزار وغوستافو سيلفا وفيديريكو كارتابيا مع ثنائي الهجوم يحيى الغساني وعمر خريبين.
وقال شاكر عبدالفتاح، مدرب العين الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" إن الوحدة لديه العديد من العناصر المهمة والموهوبة التي تستطيع صناعة الفارق مثل بيريرا وتيغالي وخبرات إسماعيل مطر حال جاهزيته.
وأشار إلى أن شباب الأهلي دبي يعتمد على خبرات مدربه جارديم بجانب قدرات خريبين والأداء المنظم خاصة في الشق الدفاعي، موضحا أن غياب بيدرو وجيسوس مؤثر على الفريقين.