الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الوحدة ضد شباب الأهلي دبي في دوري أدنوك

تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات الجولة السادسة عشر من دوري أدنوك للمحترفين بأربع مواجهات قوية تبدأ بلقاء الشارقة ضد ضيفه عجمان كما يلعب في نفس التوقيت الظفرة أمام ضيفه اتحاد كلباء.

ويلتقي مساء اليوم الجمعة فريق النصر منافسه خورفكان بينما تتجه الأنظار لمواجهة اللقاء المرتقب بين الوحدة وشباب الأهلي دبي.

وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الوحدة وشباب الأهلي دبي، فإلى السطور القادمة: