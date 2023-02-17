قبل مباراة ليفربول.. ريال مدريد يفقد كريم بنزيما مرة أخرى ويستعيد فينيسيوس
لن يسافر كريم بنزيما مع ريال مدريد إلى بامبلونا لمواجهة أوساسونا، يوم السبت المقبل، في الليغا، بعد تعرضه لإصابة وكدمات مختلفة في مباراة الأربعاء أمام إلتشي، لينصحه الأطباء بضرورة الراحة خاصة مع مراعاة رحلة ليفربول يوم الثلاثاء المقبل لخوض مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
وأحرز بنزيما هدفين من ركلتي جزاء في الشوط الأول، ليقود ريال مدريد حامل اللقب للفوز 4-صفر على ضيفه إلتشي متذيل ترتيب الليغا، ليصبح رصيد النادي الملكي 48 نقطة من 21 مباراة ويحتل المركز الثاني بفارق ثماني نقاط عن برشلونة المتصدر، والذي حافظ على سجله الخالي من الهزيمة في 12 مباراة.
وخاض قائد ريال مدريد ما يقرب من 80 دقيقة ضد إلتشي، وسجل هدفين بفضل ركلتي جزاء. وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنه في الواقع كان يمكن رؤية بنزيما وهو يتحدث إلى المدير الفني كارلو أنشيلوتي في الشوط الثاني، قبل أن يحل محله ماريانو.
وعانى بنزيما من بعض الكدمات في المباراة ضد إلتشي، لذلك لن يسافر إلى بامبلونا يوم السبت، إذ إن الأولوية الكبرى لريال مدريد على الرغم من فوز الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.
وغاب بنزيما عن الفريق قبل أن يعود في نهائي كأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي يوم السبت الماضي في المغرب.
وسيتنافس المهاجم الفرنسي مع ليونيل ميسي وكيليان مبابي على الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم التي يقدمها الاتحاد الدولي (الفيفا).
أما بالنسبة للمباراة التي ستقام على استاد "إل سادار" فإن أنشيلوتي سيستعيد فينيسيوس جونيور بعد غيابه عن مباراة إلتشي للإيقاف، وقد تدرب بالفعل يوم الخميس مع بقية زملائه في فالديبيباس بعد أن استراح بإذن من المدرب في الأيام التي سبقت المبارزة ضد إلتشي.
وسيستعيد ريال مدريد أيضا الحارس تيبو كورتوا أمام أوساسونا وذلك بعد غيابه في آخر ثلاث مباريات بسبب مشكلة عضلية تم التغلب عليها بالفعل.
وغاب الألماني توني كروس عن تدريب النادي الملكي، حيث لا يزال يتعافى من التهاب المعدة والأمعاء الذي منعه من خوض مباراة إلتشي لذلك تحوم الشكوك حول مشاركته أمام أوساسونا.
ويتذيل إلتشي ترتيب الليغا بتسع نقاط ويتأخر بفارق 12 نقطة عن منطقة الأمان، إذ حقق فوزا واحدا هذا الموسم، ولم يخرج بشباك نظيفة في 21 مباراة.