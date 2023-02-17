قبل مباراة ليفربول.. ريال مدريد يفقد كريم بنزيما مرة أخرى ويستعيد فينيسيوس

وأحرز بنزيما هدفين من ركلتي جزاء في الشوط الأول، ليقود ريال مدريد حامل اللقب للفوز 4-صفر على ضيفه إلتشي متذيل ترتيب الليغا، ليصبح رصيد النادي الملكي 48 نقطة من 21 مباراة ويحتل المركز الثاني بفارق ثماني نقاط عن برشلونة المتصدر، والذي حافظ على سجله الخالي من الهزيمة في 12 مباراة.

وخاض قائد ريال مدريد ما يقرب من 80 دقيقة ضد إلتشي، وسجل هدفين بفضل ركلتي جزاء. وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنه في الواقع كان يمكن رؤية بنزيما وهو يتحدث إلى المدير الفني كارلو أنشيلوتي في الشوط الثاني، قبل أن يحل محله ماريانو.

وعانى بنزيما من بعض الكدمات في المباراة ضد إلتشي، لذلك لن يسافر إلى بامبلونا يوم السبت، إذ إن الأولوية الكبرى لريال مدريد على الرغم من فوز الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وغاب بنزيما عن الفريق قبل أن يعود في نهائي كأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي يوم السبت الماضي في المغرب.