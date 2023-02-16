بنزيما يتجاوز راؤول ويطارد رونالدو في صدارة هدافي ريال مدريد التاريخيين بالدوري الإسباني
تفوَّق كريم بنزيما على أسطورة ريال مدريد راؤول غونزاليس المدير الفني للفريق الثاني "كاستيا" في ترتيب هدافي النادي الملكي التاريخيين في الليغا عندما سجل هدفين من ركلتي جزاء في مباراة الفريق المؤجلة أمام إلتشي.
وأحرز بنزيما هدفًا في فوز ريال مدريد 5-3 على الهلال السعودي ليحرز لقب كأس العالم للأندية لكرة القدم في المغرب، يوم السبت الماضي، ليعزز رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة الخامسة في تاريخه.
واستمرت هيمنة أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية على اللقب إذ لم تخسر في النهائي في 19 نسخة من البطولة.
وبعد العودة من كأس العالم للأندية عاد المهاجم الفرنسي لهز الشباك، حيث سجل هدفين في الشوط الأول من ركلتي جزاء ليرفع رصيده من الأهداف في تاريخ الليغا إلى 230 هدفًا متقدمًا بفارق هدفين على راؤول ليصبح ثاني هداف للنادي في تاريخ الدوري الإسباني خلف النجم كريستيانو رونالدو، وذلك وفقًا لإحصائيات opta.
ويتفوق رونالدو نجم النصر السعودي الحالي على بنزيما بفارق كبير، حيث يتصدر المهاجم البرتغالي قائمة هدافي النادي الملكي في الليغا برصيد 311 هدفًا.
لكن بنزيما يأتي في المركز الخامس في ترتيب هدافي الليغا التاريخيين بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي للبطولة وبرشلونة برصيد 474 هدفًا ثم يأتي رونالدو في المركز الثاني ويليه الإسباني تيلمو زارا برصيد 252 هدفًا ثم المكسيكي هوغو سانشيز برصيد 234 هدفًا.
ويملك المهاجم الفرنسي فرصة كبيرة للتقدم للمركز الرابع، حيث يفصله عن سانشيز 4 أهداف فقط يمكنه تسجيلها خلال الموسم الحالي وتجاوزها بفارق كبير كذلك.
وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يوم الجمعة الماضي، القائمة المختصرة التي تضم 3 لاعبين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم، في العام الماضي، والتي ضمت: بنزيما، وميسي، والفرنسي كيليان مبابي.
ولم يشارك بنزيما مع منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم الماضية بسبب الإصابة، لكنه حصد الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2022 وقاد ريال مدريد للقب الليغا ودوري أبطال أوروبا أيضًا.