بنزيما يتجاوز راؤول ويطارد رونالدو في صدارة هدافي ريال مدريد التاريخيين بالدوري الإسباني

وأحرز بنزيما هدفًا في فوز ريال مدريد 5-3 على الهلال السعودي ليحرز لقب كأس العالم للأندية لكرة القدم في المغرب، يوم السبت الماضي، ليعزز رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

واستمرت هيمنة أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية على اللقب إذ لم تخسر في النهائي في 19 نسخة من البطولة.

وبعد العودة من كأس العالم للأندية عاد المهاجم الفرنسي لهز الشباك، حيث سجل هدفين في الشوط الأول من ركلتي جزاء ليرفع رصيده من الأهداف في تاريخ الليغا إلى 230 هدفًا متقدمًا بفارق هدفين على راؤول ليصبح ثاني هداف للنادي في تاريخ الدوري الإسباني خلف النجم كريستيانو رونالدو، وذلك وفقًا لإحصائيات opta.

ويتفوق رونالدو نجم النصر السعودي الحالي على بنزيما بفارق كبير، حيث يتصدر المهاجم البرتغالي قائمة هدافي النادي الملكي في الليغا برصيد 311 هدفًا.