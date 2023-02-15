مصير بنزيما ومودريتش وكروس مع ريال مدريد يتوقف على هؤلاء اللاعبين

وبات الاحتفاظ بلقب الليغا صعبا في ظل تقدم منافسه التقليدي برشلونة بفارق 11 نقطة كما أن ريال مدريد سيواجه خلال الأسابيع المقبلة أتلتيكو مدريد وسيلعب في كامب نو، وفي الكأس سيواجه برشلونة أيضا في مباراتي ذهاب وعودة في قبل النهائي وفي دوري أبطال أوروبا سيخوض مباراة صعبة أمام ليفربول منافسه في نهائي العام الماضي.

وفي غضون ذلك، يعمل ريال مدريد بالفعل على التخطيط وتشكيل الفريق للموسم المقبل.

كما يحدث كل عام، هناك قرارات واضحة فيما يتعلق باستمرارية بعض اللاعبين أو رحيل البعض الاخر ، وفي حالات أخرى الأداء بين الآن و نهاية الموسم سيحدد الكثير من القرارات خاصة فيما يتعلق بنهاية موسم النادي الملكي وما يحققه من ألقاب.

وكانت هناك حالات مثل داني سيبايوس، الذي تردد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنه سيرحل في 30 يونيو/حزيران ، والآن سيعرض عليه النادي التجديد نظرًا لأدائه الجيد مؤخرا