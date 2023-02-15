مصير بنزيما ومودريتش وكروس مع ريال مدريد يتوقف على هؤلاء اللاعبين
يستعد ريال مدريد لمواجهة المرحلة الأكثر حسماً في الموسم في الأسابيع الخمسة المقبلة وذلك بعد فوزه بكأس العالم للأندية، حيث سيصبح طريقهم أكثر وضوحًا في المسابقات الثلاث التي ينافسون عليها.
وبات الاحتفاظ بلقب الليغا صعبا في ظل تقدم منافسه التقليدي برشلونة بفارق 11 نقطة كما أن ريال مدريد سيواجه خلال الأسابيع المقبلة أتلتيكو مدريد وسيلعب في كامب نو، وفي الكأس سيواجه برشلونة أيضا في مباراتي ذهاب وعودة في قبل النهائي وفي دوري أبطال أوروبا سيخوض مباراة صعبة أمام ليفربول منافسه في نهائي العام الماضي.
وفي غضون ذلك، يعمل ريال مدريد بالفعل على التخطيط وتشكيل الفريق للموسم المقبل.
كما يحدث كل عام، هناك قرارات واضحة فيما يتعلق باستمرارية بعض اللاعبين أو رحيل البعض الاخر ، وفي حالات أخرى الأداء بين الآن و نهاية الموسم سيحدد الكثير من القرارات خاصة فيما يتعلق بنهاية موسم النادي الملكي وما يحققه من ألقاب.
وكانت هناك حالات مثل داني سيبايوس، الذي تردد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنه سيرحل في 30 يونيو/حزيران ، والآن سيعرض عليه النادي التجديد نظرًا لأدائه الجيد مؤخرا
بنزيما غير قابل للاستبدال
ومع ذلك، فإن القضية الرئيسية من حيث التجديدات تؤثر على اثنين من أساطير النادي الثلاثة الذين تنتهي عقودهم في 30 يونيو ، ووضعهم مختلف تماما.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن النادي سيعرض على هدافه كريم بنزيما التجديد لموسم آخر، كما هو معتاد في النادي مع اللاعبين الذين تجاوزا 30 عاما (بنزيما 35 عامًا)، إضافة إلى وجود بند في عقده يضمن إمكانية التمديد في حالة الفوز بالكرة الذهبية.
وإذا كان الأمر على ما يرام، فإن بنزيما يلعب دائما ولا يمكن للإيطالي كارلو أنشيلوتي الاستغناء عنه خاصة في الأشهر الثلاثة والنصف المتبقية من الموسم.
لكن ريال مدريد يفكر في صيف 2024 وما قد يحدث في المستقبل فيما يتعلق بمهاجمين تسمح عقودهم بالتعاقد معهم مثل إرلينغ هالاند وكيليان مبابي.
ما الذي يقرره كروس
أما حالة توني كروس فهي حالة خاصة جدًا. يبلغ من العمر 33 عامًا فقط، ويفكر في إمكانية الاعتزال في نهاية الموسم، وينتظر النادي قراره.
وبعد فوزه بكأس العالم للأندية، تحدث كروس عن قراره بشأن المستقبل رغم أنه كما هو معتاد، لم يقدم الكثير من الأدلة قائلا: "أفكر فيما سأفعله الموسم المقبل، أنا على اتصال بالنادي، تخبرني تجربتي أن الأفضل هو الحديث عن الأشياء في الداخل، هناك العديد من العوامل، يجب أن تكون صادقا. القرار لن يستغرق وقتا طويلا".
وأضاف الدولي الألماني السابق "في الوقت الحالي لا يوجد قرار، لكننا هادئون لأن أيًا من الطرفين لن يكون أحمق، أنا هادئ للغاية، ألعب كثيرا وأعتقد أنني لا تزال بإمكاني مساعدة الفريق".
مودريتش ينتظر العرض
نصل إلى الحالة الأكثر خصوصية: لوكا مودريتش الذي لا يتكرر. في سن 37 (يبلغ من العمر 38 عامًا في سبتمبر) ، لعب حتى الآن 29 مباراة (5 أهداف و 3 تمريرات حاسمة)، 21 منها في البداية، وغاب عن مباراتين فقط بسبب الإصابة وفي عدد الدقائق التي خاضها يحتل المركز التاسع حيث خاض أكثر من 60% من عدد الدقائق، وهو رقم أقل قليلاً من العام الماضي (كان السابع الأكثر مشاركة، بنسبة 66%).
ويود قائد كرواتيا الاستمرار لعام آخر وينتظر عرضا من ريال مدريد للتجديد لموسم واحد. من جانبه، لم ينقل النادي هذا العرض إليه لأنهم يريدون أولا معرفة ما إذا كانوا سيتعاقدون مع الإنجليزي جود بيلينغهام.
خلال الفترة المتبقية من فبراير ومارس، سيكتشفون ما إذا كان لاعب الوسط المهاجم الواعد (19 عامًا) سيختار اللعب في سانتياغو برنابيو الجديد بعرض مبهر أو يفضل العودة إلى الدوري الإنجليزي خاصة أن مانشستر سيتي ويونايتد وليفربول يريدون التعاقد معه فضلا عن باريس سان جيرمان.
وما هو واضح جدًا في ريال مدريد هو أنه إذا جاء بيلينغهام فسيلعب أساسيًا دون مناقشة. وإذا قرر كروس التجديد لعام آخر، إلى جانب وصول الدولي الإنجليزي، فسيكون من الصعب على مودريتش أن يكون له مكان في الفريق.