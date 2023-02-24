كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ16 بالدوري الأوروبي

وأجري الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 في الدوري الأوروبي بين الأندية التي احتلت المركز الثالث في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا والأندية التي حلت ثانيا في دور المجموعات بالدوري الأوروبي فيما تأهل متصدرو المجموعات مباشرة لدور الـ16.

كما أجري الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 بدوري المؤتمر الأوروبي بين الأندية التي حلت في المركز الثالث في دور المجموعات بالدوري الأوروبي والأندية التي حلت ثانيا في دور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي وتأهل متصدرو المجموعات لدور الـ16 مباشرة.

وتقضي قوانين المسابقتين بوضع متصدري المجموعات في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي في المستوى الأول، ويلعبون لقاء الإياب على ميدانهم ولن تتواجه أندية من البلد نفسه في دور الـ16.