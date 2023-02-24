كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ16 بالدوري الأوروبي
تجرى اليوم الجمعة في نيون السويسرية مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي الساعة 14:00 بالتوقيت مكة المكرمة الساعة 11:00 صباحا بتوقيت غرينيتش.
وتقام أولا قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي وبعدها قرعة دور الـ16 من دوري المؤتمر الأوروبي، بينما تجرى المباريات ذهابا وإيابا يومي 9 و16 آذار/ مارس القادم.
وتنقل مراسم القرعة على قناة بي إن سبورت الإخبارية
وأجري الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 في الدوري الأوروبي بين الأندية التي احتلت المركز الثالث في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا والأندية التي حلت ثانيا في دور المجموعات بالدوري الأوروبي فيما تأهل متصدرو المجموعات مباشرة لدور الـ16.
كما أجري الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 بدوري المؤتمر الأوروبي بين الأندية التي حلت في المركز الثالث في دور المجموعات بالدوري الأوروبي والأندية التي حلت ثانيا في دور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي وتأهل متصدرو المجموعات لدور الـ16 مباشرة.
وتقضي قوانين المسابقتين بوضع متصدري المجموعات في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي في المستوى الأول، ويلعبون لقاء الإياب على ميدانهم ولن تتواجه أندية من البلد نفسه في دور الـ16.
مستويات القرعة
الدوري الأوروبي
الأندية المتصدرة للمجموعات: آرسنال (إنجلترا) وريال بيتيس وريال سوسيداد (إسبانيا) وفنربخشة (تركيا) وسانت جيلواز (بلجيكا) وفرنكفاروزي (المجر) وفينورد (هولندا) وفرايبورغ (ألمانيا).
المتأهلون من الدور الفاصل: روما ويوفنتوس (إيطاليا) ومانشستر يونايتد (إنجلترا) وباير ليفركوزن ويونيون برلين (ألمانيا) و إشبيلية (إسبانيا) وسبورتينغ لشبونة (البرتغال) وشاختار دونيتسك (أوكرانيا).
دوري المؤتمر الأوروبي
الأندية متصدرة المجموعات: ألكمار (هولندا) ونيس (فرنسا) وفياريال (إسبانيا) وباشاك شهير وسيفا سبور (تركيا) وويستهام يونايتد (إنجلترا) وبورغوردين (السويد) وسلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا).
المتأهلون من الدور الفاصل: لاتسيو وفيورنتينا (إيطاليا) وجينك وأندرلخت (بلجيكا) وبازل (سويسرا) وشريف (مولدوفا) وإيك لارناكا (اليونان) وليخ وزنان (بولندا).