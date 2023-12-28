العرض الأول رُفض.. الأهلي يحاول ضم وسام أبو علي مجددًا

ونشر موقع (bt.dk) الدنماركي تقريرًا قال فيه إن النادي الأهلي عرض دفع 10 ملايين كرونا (40 مليون جنيه مصري)، للتعاقد مع وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ الأسبوع القادم.

وقال الموقع: " الأهلي من اشترى إمام عاشور مقابل 21.5 مليون كرونا دنماركية الصيف الماضي، ويرغب في دفع مبلغ كبير لضم وسام أبو علي إلا أن طلبه قوبل بالرفض".

وأضاف: "تستمر الرغبة في الشراء بأسعار باهظة هذا الشتاء، حيث يريد المصريون القناص الدنماركي وسام أبو علي، فرغم رفض أوتريخيت الهولندي، العرض، إلا أن النادي الأحمر قد يتقدم بعرض جديد في الأيام القادمة".