الأهلي السعودي يعلن إصابة فيرمينو وغيابه عن مباراة الخليج
أعلن النادي الأهلي السعودي عن إصابة نجمه البرازيلي فيرمينو بشد في العضلة الخلفية، ليغيب بذلك عن اللقاء المقبل أمام فريق الخليج.
وقال الأهلي في بيان رسمي، عبر حسابه الموثق على منصة "إكس"، يوم الأربعاء، إن "فيرمينو تعرض لشد في العضلة الخلفية أثناء التدريبات الأخيرة، وفضل المدرب ماتياس إراحته عن مواجهة الخليج، على أن يتابع مع الجهاز الطبي جلسات صباحية ومسائية من أجل العودة للتدريبات".
فيرمينو سجل 3 أهداف "هاتريك" ليقود الأهلي للفوز على الحزم (3-1) في المباراة الافتتاحية للموسم الحالي من الدوري السعودي، ليحصل على أعلى تقييم من الدوري السعودي للمحترفين.
وأصبح فيرمينو ثاني لاعب يُسجل هاتريك للأهلي في الجولة الافتتاحية بالدوري السعودي للمحترفين بعد عمر السومة العام 2014.
ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين على موقع "إكس" تغريدة أعلن فيها حصول فيرمينو على تقييم 9.5 من 10، وهو الأعلى بين اللاعبين الذين شاركوا في الجولة الأولى.
وأشار حساب الدوري السعودي إلى أن النجم البرازيلي أطلق 4 تسديدات أمام الحزم سجل منها 3 أهداف.
يذكر أن فيرمينو انضم إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي.