الأهلي السعودي يعلن إصابة فيرمينو وغيابه عن مباراة الخليج

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين على موقع "إكس" تغريدة أعلن فيها حصول فيرمينو على تقييم 9.5 من 10، وهو الأعلى بين اللاعبين الذين شاركوا في الجولة الأولى.

وأشار حساب الدوري السعودي إلى أن النجم البرازيلي أطلق 4 تسديدات أمام الحزم سجل منها 3 أهداف.

يذكر أن فيرمينو انضم إلى الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي.