بيوتر زيلينسكي يوافق على الانتقال إلى الأهلي السعودي
كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن بيوتر زيلينسكي لاعب نابولي وافق على الانتقال إلى الأهلي السعودي.
وكتب رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، عبر حسابه في موقع "تويتر": "الأهلي الآن على تواصل مع نابولي لإتمام صفقة بيوتر زيلينسكي".
وأضاف: "المفاوضات تنتقل إلى المراحل النهائية حيث وافق زيلينسكي بالفعل على شروط شخصية مع الأهلي".
وختم رومانو، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس": "الساعات، أو الأيام المقبلة حاسمة".
وزيلينسكي، البالغ من العمر 29 عاما، انضم لنابولي في 2016، ولعب للفريق 329 مباراة سجل فيها 47 هدفا وصنع 44.
وينتهي عقد زيلينسكي مع نابولي في يونيو 2024، لكن يبدو أنه سيغادر للأهلي قبل عام من نهاية عقده.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن القيمة السوقية لزيلينسكي تقدر بـ35 مليون يورو.
وتعاقد الأهلي مع إدوارد ميندي وروبرتو فيرمينو ورياض محرز وآلان سانت ماكسيمين وفرانك كيسي وروجير إيبانيز دا سيلفا، كما تعاقد مع المدرب الألماني ماتياس يايسله.
واستهل الأهلي مشواره في الدوري السعودي بالفوز 3/0 على الحزم.