بيوتر زيلينسكي يوافق على الانتقال إلى الأهلي السعودي

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن بيوتر زيلينسكي لاعب نابولي وافق على الانتقال إلى الأهلي السعودي.

وكتب رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، عبر حسابه في موقع "تويتر": "الأهلي الآن على تواصل مع نابولي لإتمام صفقة بيوتر زيلينسكي".

وأضاف: "المفاوضات تنتقل إلى المراحل النهائية حيث وافق زيلينسكي بالفعل على شروط شخصية مع الأهلي".

وختم رومانو، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس": "الساعات، أو الأيام المقبلة حاسمة".