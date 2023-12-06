كيف يخطط الزمالك لصفقات الشتاء مع أنباء فتح القيد؟

6 مراكز لتدعيم الفريق

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن هناك 6 مراكز كان قد طلبها أوسوريو مدرب الفريق السابق، فقد طلب تدعيمات في مراكز رأس الحربة، والظهير الأيمن، وخط وسط مدافع، ووسط مهاجم، ومدافع أيسر، وقلب دفاع، وحارس مرمى.

وأكد المصدر أن هناك مفاوضات جادة جدًا مع عمر كمال عبدالواحد المدافع الأيمن لنادي فيوتشر، ورغبة اللاعب في ارتداء القميص الأبيض هي من ستحسم الأمور.

وأضاف: "فريق الإسكاوتنج وضع معايير محددة للصفقات الجديدة المزمع التعاقد معها، وبالفعل نجح مجلس الإدارة في الحصول على توقيع لاعبين جدد، ولكن الأمر ما زال سرًا بين حسين لبيب رئيس النادي، وأحمد ليمان مسؤول ملف كرة القدم في مجلس الإدارة".

وعن اللاعبين الراحلين قال: "بنسبة كبيرة سامسون أكينولا هو الأقرب للرحيل خلال الفترة المقبلة سواء عن طريق الإعارة أو البيع النهائي".

وتابع: "كما تم وضع عبدالله جمعة على قائمة الانتظار، ففي حالة تجديد عقد أحمد فتوح أو التعاقد مع مدافع أيسر سيرحل عبدالله جمعة، وفي حالة عدم استقدام لاعب في هذا المركز سيظل جمعة حتى فترة الانتقالات الصيفية".

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري العام.

ويحتل الزمالك المركز الثامن في جدول الدوري الممتاز، برصيد 11 نقطة، إذ لعب 7 مباريات، حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مثلهما.