جدل حول أحمد فتوح بعد ظهوره في مباراة شباب الزمالك
أثير جدل كبير بعدما شهدت مباراة القمة مواليد 2003 بين الزمالك والأهلي، أمس الأحد، حضور كل من أحمد فتوح ومصطفى الزناري، لاعبي الفريق الأول، لمتابعة أحداث اللقاء الذي انتهى بفوز شباب الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للشباب.
وجاء حضور الثنائي فتوح والزناري، بعدما أنهى اللاعبان التدريبات البدنية التي يخوضانها في صالة الألعاب الرياضية بالنادي؛ إذ حرصا على متابعة المباراة من أرض الملعب.
وجاء الجدل في ظل ما يتردد عن وجود تدخلات من جانب محبين للنادي، لتقريب وجهات النظر بين اللاعب والإدارة، والتوصل لاتفاق من أجل تجديد عقده وعدم رحيله.
وقرر مجلس الزمالك، برئاسة حسين لبيب، أخيرا تجميد فتوح، ومحمد صبحي، ومصطفى الزناري، وتحويلهم للتحقيق مع عرضهم للبيع، بالإضافة لإيقافهم شهرا، ومعاقبتهم ماليا؛ بسبب خروجهم من معسكر الفريق قبل لقاء زد، في الدوري المصري.
وكشف إبراهيم صلاح، لاعب الزمالك السابق ومدرب شباب النادي مواليد 2003، عن أسباب وجود فتوح لمتابعة المباراة، قائلا في تصريحات تلفزيونية: "فتوح لاعب كبير وعلى المستوى الشخصي والفني بحبه جدا، وفيه خطأ حدث منه وصدر قرار من مجلس الإدارة ولكن أنا لا أحب التدخل في القصة، ولكن وجوده دليل على حب النادي ودعم فرقته، وكان متواجدا العديد من اللاعبين الكبار الآخرين مثل ميدو وأحمد عيد عبدالملك وكان يوما ملحميا في النادي".
ومن المقرر أن ينتظم فتوح في التدريبات الجماعية مع الفريق يوم 7 من شهر ديسمبر الجاري، بعد انتهاء فترة إيقافه بشكل رسمي خلال الفترة الحالية، ولم يتحدد بعد إمكانية مشاركته في المباريات أم لا.
وينتهي عقد أحمد فتوح بنهاية الموسم الجاري مع نادي الزمالك، ويحق للاعب التوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والرحيل بشكل مجاني نهاية الموسم الجاري.