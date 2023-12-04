جدل حول أحمد فتوح بعد ظهوره في مباراة شباب الزمالك

أثير جدل كبير بعدما شهدت مباراة القمة مواليد 2003 بين الزمالك والأهلي، أمس الأحد، حضور كل من أحمد فتوح ومصطفى الزناري، لاعبي الفريق الأول، لمتابعة أحداث اللقاء الذي انتهى بفوز شباب الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للشباب.

وجاء حضور الثنائي فتوح والزناري، بعدما أنهى اللاعبان التدريبات البدنية التي يخوضانها في صالة الألعاب الرياضية بالنادي؛ إذ حرصا على متابعة المباراة من أرض الملعب.

وجاء الجدل في ظل ما يتردد عن وجود تدخلات من جانب محبين للنادي، لتقريب وجهات النظر بين اللاعب والإدارة، والتوصل لاتفاق من أجل تجديد عقده وعدم رحيله.