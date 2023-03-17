دوري أبطال أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة شباب بلوزداد ضد الزمالك
يحل الزمالك المصري ضيفا ثقيلا، مساء اليوم الجمعة، على منافسه شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويلتقي في إطار نفس المجموعة المريخ السوداني ضيفه الترجي التونسي في الجولة ذاتها على ملعب (شهداء بنينا) بمدينة بنغازي الليبية.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة شباب بلوزداد ضد الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (5 جويلية) الساعة 21:00، اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت الجزائر.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق رؤوف بن خليف.
ترتيب المجموعة
يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بعد فوزه على الترجي التونسي بنتيجة 3-1، وتعادله مع المريخ السوداني بدون أهداف في ليبيا، والخسارة أمام الترجي في تونس بنتيجة 0-2، والخسارة أمام شباب بلوزداد في القاهرة بنتيجة 0-1.
ويحتل شباب بلوزداد المركز الثاني برصيد 6 نقاط بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 1-0، وتغلبه على المريخ في الجزائر بنفس النتيجة، وخسر أمام المريخ في ليبيا بنتيجة 0-1 أيضاً، كما خسر بنفس النتيجة أمام الترجي بالجزائر.
ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط بينما يحتل المريخ المركز الأخير برصيد 4 نقاط أيضا.
ويصعد شباب بلوزداد رسميا لدور الثمانية حال فوزه على الزمالك وفوز الترجي على المريخ أو تعادلهما في ليبيا.
ويحتاج الزمالك للفوز على بلوزداد للوصول إلى النقطة السابعة، ووقتها يحتاج للحسم في لقاء المريخ بالجولة الأخيرة وستكون الأفضلية له.
أسلحة شباب بلوزداد
يدخل شباب بلوزداد المواجهة باحثاً عن مواصلة صحوته بعد الفوز على المريخ، وخاصة أن الفوز يعني اقتراب الفريق وربما تأهله رسميا إلى ربع النهائي حال خسارة أو تعادل المريخ.
وقال التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني لشباب بلوزداد، في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة إن الزمالك يبقى فريقا كبيرا وسيعمل على إظهار ردة فعل قوية بعد الخسارة أمام بلوزداد بالقاهرة.
وأضاف: "لاعبو بلوزداد لديهم كل الثقة والإيمان بقدراتهم لتحقيق الفوز، وسيقاتلون لتحقيق الفوز على حساب الزمالك".
ويعتمد شباب بلوزداد على تشكيلة تضم حارس المرمى أليكسيس جيندوز، وأمامه رباعي خط الدفاع معاذ حداد، وسفيان بوشار، ومختار بلخثير، ويوسف لعوافي.
ويقود خط الوسط حسام الدين مرزيق، وزكريا دراوي، وأكرم بوراس، وفي الهجوم محمد إسلام بكير، وليونيل وامبا، وآنايو إيوالا.
أوراق الزمالك
يتطلع الزمالك مع مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا لاستكمال صحوته الأفريقية؛ من أجل الدخول بقوة في حسابات المنافسة بعد الفوز الأخير على الترجي.
وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي، إن فريقه لن يرضى بأي نتيجة سوى تحقيق الفوز على حساب شباب بلوزداد، مؤكدا أنه يعلم قوة شباب بلوزداد ويسعى لحصد الانتصار.
وأشار إلى أن المواجهة لن تكون سهلة وستشهد تنافسية قوية حتى النهاية خاصة أن الفريقين لديهما رغبة الفوز.
ويغيب عن الزمالك قائده محمود عبدالرازق شيكابالا، وعمر جابر، ومصطفى الزناري، ومحمد عبدالشافي، وعبدالله جمعة للإصابة.
ويعتمد الزمالك على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد صبحي وأمامه حمزة المثلوثي، ومحمود حمدي الونش، وحسام عبدالمجيد، ومحمد عبدالغني، وأحمد فتوح في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط نبيل عماد دونغا، ومحمد أشرف "روقة"، وأحمد سيد زيزو، ومصطفى شلبي، وفي الهجوم سيف الدين الجزيري.
وقال وليد عبد اللطيف، مهاجم الزمالك الأسبق، لشبكة "إرم نيوز"، إن المواجهة ستكون قوية وصعبة بين فريقين يبحثان عن الفوز، موضحا أن كل الاحتمالات مفتوحة في هذه المجموعة.
وأشار إلى أن الزمالك لديه الرغبة في استكمال صحوته ولكن هناك ثغرات دفاعية تهدد الفريق الأبيض، موضحا أن تألق زيزو والجزيري سيكون كفيلاً بتحسين الأداء الهجومي للزمالك.