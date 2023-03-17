دوري أبطال أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة شباب بلوزداد ضد الزمالك

يحل الزمالك المصري ضيفا ثقيلا، مساء اليوم الجمعة، على منافسه شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي في إطار نفس المجموعة المريخ السوداني ضيفه الترجي التونسي في الجولة ذاتها على ملعب (شهداء بنينا) بمدينة بنغازي الليبية.

وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة شباب بلوزداد ضد الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، فإلى السطور القادمة: