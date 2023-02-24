دوري أبطال أفريقيا.. المريخ يهزم شباب بلوزداد ويُشعل مباراة الزمالك والترجي
المريخ يحقق أول ثلاث نقاط له عقب فوزه على شباب بلوزداد الجزائري على ملعب شهداء بنينا
فاز المريخ السوداني 1-صفر على ضيفه شباب بلوزداد الجزائري، ليعقّد حسابات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، اليوم الجمعة، قبل مواجهة الترجي التونسي والزمالك المصري غدا السبت.
الفوز رفع رصيد المريخ إلى 4 نقاط وصعد للمركز الثاني خلف الترجي
وأقيمت المباراة في ليبيا، لكن شباب بلوزداد، الذي استعاد جهود مدافعه شعيب كداد، لم يستغل الملعب المحايد وخسر للمرة الثانية على التوالي عقب هزيمته بعقر داره من الترجي.
سجل المهاجم البرازيلي باولو سيرجيو هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 32.
بهذا الفوز رفع المريخ رصيده إلى أربع نقاط من ثلاث مباريات، وصعد للمركز الثاني خلف الترجي الذي يملك ست نقاط.
وتوقف رصيد شباب بلوزداد عند ثلاث نقاط وتراجع للمركز الثالث، بينما يبقى الزمالك في المركز الأخير بنقطة واحدة قبل زيارة الترجي.