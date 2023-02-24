دوري أبطال أفريقيا.. المريخ يهزم شباب بلوزداد ويُشعل مباراة الزمالك والترجي

وأقيمت المباراة في ليبيا، لكن شباب بلوزداد، الذي استعاد جهود مدافعه شعيب كداد، لم يستغل الملعب المحايد وخسر للمرة الثانية على التوالي عقب هزيمته بعقر داره من الترجي.

سجل المهاجم البرازيلي باولو سيرجيو هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 32.

بهذا الفوز رفع المريخ رصيده إلى أربع نقاط من ثلاث مباريات، وصعد للمركز الثاني خلف الترجي الذي يملك ست نقاط.

وتوقف رصيد شباب بلوزداد عند ثلاث نقاط وتراجع للمركز الثالث، بينما يبقى الزمالك في المركز الأخير بنقطة واحدة قبل زيارة الترجي.