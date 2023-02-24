الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة المريخ ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا
يستضيف ملعب (شهداء بنينا) بمدينة بنغازي الليبية مواجهة عربية خالصة بين المريخ السوداني وضيفه شباب بلوزداد الجزائري، اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويخرج الهلال السوداني لمواجهة القطن الكاميروني في المجموعة الثانية، كما يستضيف الوداد المغربي منافسه بيترو أتلتيكو الأنجولي في المجموعة الأولى.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة المريخ ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (شهداء بنينا) بمدينة بنغازي الليبية الساعة 15:00 اليوم الجمعة بتوقيت ليبيا والسودان 14:00 ظهرا بتوقيت الجزائر، ويديرها الحكم المالي بوبو تراوري.
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق علي محمد علي.
ترتيب المجموعة
يحتل الترجي التونسي صدارة ترتيب المجموعة الرابع برصيد 6 نقاط وخلفه شباب بلوزداد الجزائري برصيد 3 نقاط.
ويحتل المريخ السوداني والزمالك المصري المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة.
وفاز شباب بلوزداد على الزمالك بإستاد القاهرة بنتيجة 1-0 وخسر بالنتيجة نفسها أمام الترجي التونسي في الجزائر.
وخسر المريخ أمام الترجي في تونس بنتيجة 0-1 كما تعادل مع الزمالك في ليبيا دون أهداف.
ولم يتقابل المريخ وشباب بلوزداد في أي مناسبة رسمية أو ودية من قبل.
أسلحة المريخ
يبحث المريخ عن الفوز الأول في مرحلة المجموعات للدخول بقوة في سباق التأهل عن هذه المجموعة.
وقال البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني لفريق المريخ، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه يسعى لتحقيق الفوز، خاصة أنه عكف على تصحيح بعض الأمور وعلاج بعض الأخطاء التي ظهرت في آخر جولتين.
وأضاف: "نسعى للتركيز على الهجوم الفعال مع الحفاظ على تماسكنا الدفاعي مثلما فعلنا في لقاء الزمالك بالجولة الماضية للمجموعة".
ويعتمد المريخ على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد مصطفى، وأمامه الرباعي مصطفى كرشوم وحمزة داوود وأليكس سيلفا ومازن محمدين في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط تاج الدين يعقوب وسيرجيو رافاييل وبرايان أنغولو، مع ثلاثي الهجوم ماتيوزينهو والجزولي نوح وباولو سيرجيو.
أوراق شباب بلوزداد
يتطلع شباب بلوزداد لاستعادة توازنه مجددا بعد الخسارة أمام الترجي في الجزائر وبالتالي سيكون شعاره الفوز من أجل توجيه ضربة قوية للمريخ في سباق المنافسة.
وقال التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني لفريق شباب بلوزداد، في المؤتمر الصحفي، إنه يعلم جيدا قدرات المريخ لأنه سبق له التدريب في السودان، كما أنه مستفيد بالفعل من عدم خوض المباراة في السودان.
وأشار إلى أن فريقه كان الأفضل في لقاء الترجي ولكنه خسر المباراة، موضحا أنه يسعى لتحقيق الفوز بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه في سباق المنافسة.
ويعتمد شباب بلوزداد على تشكيلة تضم حارس المرمى أليكسيس جيندوز، وأمامه الرباعي معاذ حداد وشعيب قداد ومختار بلخثير ويوسف العوافي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط حسام الدين مرزيق وزكريا دراوي مع ثنائي الأطراف محمد إسلام بكير وأكرم بوراس، مع ثنائي الهجوم آنايو إيوالا وليونيل وامبا.
وقال السوداني عبدالمنعم شطة نجم الأهلي المصري الأسبق لشـبكة "إرم نيوز" إن المريخ يعاني من مسألة عدم اللعب في السودان رغم الزحف الجماهيري إلى ليبيا لدعم الفريق وهو ما ظهر أمام الزمالك.
وأضاف: "شباب بلوزداد منافس قوي ولديه مدرب منظم وهو نبيل الكوكي والمباراة ستكون قوية بين الفريقين ومتكافئة إلى حد بعيد".