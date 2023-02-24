الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة المريخ ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

أسلحة المريخ

يبحث المريخ عن الفوز الأول في مرحلة المجموعات للدخول بقوة في سباق التأهل عن هذه المجموعة.

وقال البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني لفريق المريخ، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن فريقه يسعى لتحقيق الفوز، خاصة أنه عكف على تصحيح بعض الأمور وعلاج بعض الأخطاء التي ظهرت في آخر جولتين.

وأضاف: "نسعى للتركيز على الهجوم الفعال مع الحفاظ على تماسكنا الدفاعي مثلما فعلنا في لقاء الزمالك بالجولة الماضية للمجموعة".

ويعتمد المريخ على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد مصطفى، وأمامه الرباعي مصطفى كرشوم وحمزة داوود وأليكس سيلفا ومازن محمدين في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط تاج الدين يعقوب وسيرجيو رافاييل وبرايان أنغولو، مع ثلاثي الهجوم ماتيوزينهو والجزولي نوح وباولو سيرجيو.