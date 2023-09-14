تقرير: لويس فان غال ينافس ناغلسمان على تدريب منتخب ألمانيا

وقرر الاتحاد الألماني لكرة القدم، إقالة هانز فليك المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، بعد الهزيمة الرباعية أمام اليابان، وتعيين رودي فولر مدربًا مؤقتًا.

ويتولى المدير الرياضي رودي فولر، مسؤولية تدريب الماكينات الألمانية مؤقتاً، إذ قاد الفريق للفوز على فرنسا ودياً بنتيجة 2-1 الثلاثاء.

وقال هانز يواكيم فاتسكه نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم إن مؤسسته لم تدخل في مفاوضات –حتى الآن- مع ناغلسمان لتولي تدريب "الماكينات".

وكشفت "سكاي سبورتس" أن ناغلسمان ليس هو المرشح الوحيد، بل دخل الهولندي لويس فان غال في الصورة، ولديه فرصة كبيرة لتولي تدريب المنتخب الألماني.

واختتمت الشبكة تقريرها بأن رودي فولر هو الخيار المفضل للجماهير للاستمرار في تدريب المنتخب الألماني لكرة القدم عقب إقالة هانز فليك من منصبه، لكن بطل كأس العالم 1990 يرفض الاستمرار في منصبه الذي يشغله بشكل مؤقت.