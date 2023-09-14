تقرير: لويس فان غال ينافس ناغلسمان على تدريب منتخب ألمانيا
فجرت شبكة "سكاي سبورتس" في نسختها الألمانية، مفاجأة بأن اتحاد الكرة في ألمانيا لم يدخل في مفاوضات رسمية مع جوليان ناغلسمان لتولي تدريب المنتخب الأول للرجال، خلفًا للمدرب فليك.
وقرر الاتحاد الألماني لكرة القدم، إقالة هانز فليك المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، بعد الهزيمة الرباعية أمام اليابان، وتعيين رودي فولر مدربًا مؤقتًا.
ويتولى المدير الرياضي رودي فولر، مسؤولية تدريب الماكينات الألمانية مؤقتاً، إذ قاد الفريق للفوز على فرنسا ودياً بنتيجة 2-1 الثلاثاء.
وقال هانز يواكيم فاتسكه نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم إن مؤسسته لم تدخل في مفاوضات –حتى الآن- مع ناغلسمان لتولي تدريب "الماكينات".
وكشفت "سكاي سبورتس" أن ناغلسمان ليس هو المرشح الوحيد، بل دخل الهولندي لويس فان غال في الصورة، ولديه فرصة كبيرة لتولي تدريب المنتخب الألماني.
واختتمت الشبكة تقريرها بأن رودي فولر هو الخيار المفضل للجماهير للاستمرار في تدريب المنتخب الألماني لكرة القدم عقب إقالة هانز فليك من منصبه، لكن بطل كأس العالم 1990 يرفض الاستمرار في منصبه الذي يشغله بشكل مؤقت.
وأعاد فولر التأكيد بأن قيادته للمنتخب الألماني لتحقيق فوز معنوي على نظيره الفرنسي 2 - 1 تظل لمرة واحدة فقط، وأنه سيواصل البحث عن مدير فني جديد بصفته مديرا تقنيا للمنتخب.
وكانت هتافات "رودي، رودي" في ملعب دورتموند دليلا واضحا على شعبيته الطاغية، كما أنه وضع خطة المباراة بشكل صحيح برفقة هانز فولف وساندرو فاغنر وساعدوا الفريق في تحقيق أول فوز بعد خمس مباريات دون تحقيق أي انتصار.
وعاد فولر 1990 الذي حصد المركز الثاني كمدرب مع المنتخب الألماني في مونديال 2002، لقيادة الفريق عقب إقالة هانز فليك يوم الأحد الماضي، لكنه أكد أنه لن يعمل كمدير فني حتى بطولة أوروبا أو بعدها، وقال: كان الأمر مرهقا للغاية. الأيام الأخيرة كانت مرهقة. الأمر لا يتعلق بمباراة واحدة، يمكنني التعامل معها. المرحلة بأكملها كانت مرهقة للغاية.