مدرب ألمانيا يكشف مدى قوة إصابة غوندوغان
تحدث رودي فولر، المدير الفني المؤقت لمنتخب ألمانيا، عن التشخيص المبدئي ومدى قوة الإصابة التي تعرض لها إلكاي غوندوغان خلال لقاء فرنسا الودي، مساء الثلاثاء.
وسقط غوندوغان على الأرض بعد كرة مشتركة مع الفرنسي أدريان رابيو، وغادر لاعب برشلونة الملعب وهو يمسك بظهره، وظل يتألم على مقاعد البدلاء.
وقال فولر عقب اللقاء الذي انتهى بفوز ألمانيا (2-1): "غوندوغان تعرض لكدمة قوية في منطقة الحوض أسفل الظهر، لكن لا يوجد كسر أو أي أمر خطير".
فيما أشار كيري هاو، الصحفي بجريدة "سبورت" الألمانية، إلى أن "الفحوصات الاولية لإصابة غوندوغان تظهر تعرضه لكدمة شديدة في منطقة الحوض، سيخضع للمزيد من الفحوصات عقب وصوله إلى برشلونة".
وأثارت الإصابة القلق داخل برشلونة، بسبب الجدول المزدحم الذي ينتظر الفريق، حيث سيخوض 7 مباريات في غضون 23 يوما.
ويستعد برشلونة لمواجهة ريال بيتيس، مساء السبت المقبل، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن الجولة الخامسة للدوري الإسباني.