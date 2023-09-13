مدرب ألمانيا يكشف مدى قوة إصابة غوندوغان

تحدث رودي فولر، المدير الفني المؤقت لمنتخب ألمانيا، عن التشخيص المبدئي ومدى قوة الإصابة التي تعرض لها إلكاي غوندوغان خلال لقاء فرنسا الودي، مساء الثلاثاء.

وسقط غوندوغان على الأرض بعد كرة مشتركة مع الفرنسي أدريان رابيو، وغادر لاعب برشلونة الملعب وهو يمسك بظهره، وظل يتألم على مقاعد البدلاء.