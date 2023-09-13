إصابة غوندوغان وخروجه باكيًا من مباراة ألمانيا وفرنسا (فيديو)
تعرض الألماني إلكاي غوندوغان نجم فريق برشلونة لإصابة قوية خلال مباراة منتخب بلاده الودية أمام فرنسا، مساء اليوم الثلاثاء.
منتخب ألمانيا وفريق برشلونة تلقوا ضربة قوية بإصابة غوندوغان
وغادر غوندوغان الملعب في الدقيقة 25 من المباراة بعد أن تعرض للإصابة، حيث وقعت أثناء ارتقاء اللاعب للكرة ثم سقوطه على الارض بعد كرة مشتركة.
وقالت صحيفة (Relevo) الإسبانية إن هذه ليست المرة الأولى التي يُصاب فيها غوندوغان في ظهره، حيث عانى من إصابة سابقة في ظهره أبعدته عن الملاعب لمدة 14 شهر.
وأضافت: "سوف تكون هناك المزيد من الفحوصات عندما يعود إلى برشلونة".
ويلعب منتخب ألمانيا ضد فرنسا في مباراة ودية على ملعب سيجنال إيدونا بارك.
ويتقدم منتخب ألمانيا على فرنسا بهدف توماس مولر في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة.