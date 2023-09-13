إصابة غوندوغان وخروجه باكيًا من مباراة ألمانيا وفرنسا (فيديو)

وغادر غوندوغان الملعب في الدقيقة 25 من المباراة بعد أن تعرض للإصابة، حيث وقعت أثناء ارتقاء اللاعب للكرة ثم سقوطه على الارض بعد كرة مشتركة.

وقالت صحيفة (Relevo) الإسبانية إن هذه ليست المرة الأولى التي يُصاب فيها غوندوغان في ظهره، حيث عانى من إصابة سابقة في ظهره أبعدته عن الملاعب لمدة 14 شهر.

وأضافت: "سوف تكون هناك المزيد من الفحوصات عندما يعود إلى برشلونة".