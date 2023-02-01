نيوكاسل يونايتد يكرر فوزه على ساوثهامبتون ويتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية

حجز نيوكاسل يونايتد مكانه في نهائي أول بطولة كبرى في 24 عاما عندما فاز 2-1 على ضيفه ساوثامبتون ليصل إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بتفوقه 3-1 في النتيجة الإجمالية الثلاثاء.

وفاز نيوكاسل 1-صفر في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بهدف جويلينتون، ومنحه شون لونجستاف بداية رائعة بافتتاح التسجيل في الدقيقة الخامسة ثم عزز الهدف الثاني من تفوق صاحب الأرض في الدقيقة 21.