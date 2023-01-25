مشادة بين لاعبي نيوكاسل وساوثهامبتون في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت بين نيوكاسل يونايتد ونظيره ساوثهامبتون، مساء الثلاثاء، على ملعب "سينت ماري"، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية، اشتباكات ومشادات بين لاعبي الفريقين.

ويظهر في إحدى اللقطات في المباراة مشادة قوية بين اللاعبين، حتى ظهر الحكم واقفا بينهم في محاولته لمنع تطور الأمور، ليقوم بإشهار الكارت الأحمر في وجه دويي كاليتا كار، لاعب ساوثهامبتون في الدقيقة 86.

وفاز نيوكاسل يونايتد على حساب مضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 1-0.

وجاء هدف نيوكاسل الوحيد عن طريق اللاعب جولينتون في الدقيقة 73 من عمر المباراة ليقترب الفريق من بلوغ نهائي البطولة.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل، حيث يكفي نيوكاسل التعادل أو الفوز بأي نتيجة للتأهل للمباراة النهائية.

في المقابل يحتاج ساوثهامبتون للفوز بفارق أكثر من هدف للتأهل للنهائي.