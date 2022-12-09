أهداف مباراة الأرجنتين وهولندا (فيديو)

وأعادت الأرجنتين ليساندرو مارتينيز ليحل محل أليخاندرو جوميز في تغيير خططي ضد هولندا، التي أجرت تغييرا واحدا أيضا، في مباراة دور الثمانية لكأس العالم التي تجمع بينهما اليوم الجمعة.

ويشير الدفع بمارتينيز إلى النهج الحذر من المدرب ليونيل سكالوني، الذي دفع برودريجو دي باول أيضا بعد تقارير لوسائل الإعلام أشارت إلى أنه يعاني من مشكلة عضلية.

ولن يبدأ المهاجم المخضرم أنخيل دي ماريا، والذي حامت حوله الشكوك، للمرة الثانية على التوالي رغم أنه بدأ أساسيا في جميع مباريات الأرجنتين في دور المجموعات، لكنه غاب عن مواجهة أستراليا في دور الستة عشر بسبب إصابة في الفخذ الأيسر.

وفجر المدرب الهولندي لويس فان جال مفاجأة بعدما بدأ بالمهاجم ستيفن برجفاين ولم يدفع بلاعب الوسط دافي كلاسن، ما يعني أنه سيلعب بثلاثة مهاجمين بقيادة ممفيس ديباي وكودي جاكبو الذي سجل ثلاثة أهداف في نهائيات قطر.

وأبقى فان جال على لاعب الوسط مارتن دي رون بصفته من يحمي صانع اللعب فرينكي دي يونغ رغم استبداله بين الشوطين خلال انتصار هولندا أمام أمريكا في دور الستة عشر.