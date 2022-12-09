الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة هولندا ضد الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم
تقام مواجهة قوية تجمع بين منتخبي هولندا والأرجنتين مساء اليوم الجمعة على ملعب (لوسيل) في دور الـ8 ببطولة كأس العالم المقامة في قطر.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة هولندا ضد الأرجنتين، فإلى هذه السطور:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت قطر والسعودية على ملعب (لوسيل).
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق حسن العيدروس، وبي إن سبورتس ماكس 3 بصوت المعلق محمد بركات.
وتنقل المباراة أيضا عبر قناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق خالد الحدي، وقناة الكأس اكسترا 2 بصوت المعلق منتصر الأزهري.
مشوار المنتخبين
تأهل منتخب هولندا في صدارة المجموعة الأولى بعد الفوز على السنغال بنتيجة 2/0 والتغلب على قطر بنفس النتيجة والتعادل مع الإكوادور بنتيجة 1/1 ثم الفوز على أمريكا في دور الـ16 بنتيجة 2/0.
وصعد منتخب الأرجنتين في صدارة المجموعة الثالثة بعد الفوز على المكسيك بنتيجة 2/0 وبولندا بنتيجة 2/1 والخسارة أمام السعودية بنتيجة 1/2 وفاز على أستراليا بنتيجة 2/1 في ثمن النهائي.
تاريخ المواجهات
تقابل المنتخبان من قبل 5 مرات جميعها ببطولة كأس العالم بدأت في الدور الثاني لنسخة 1974 وفاز المنتخب الهولندي برباعية دون رد حملت توقيع يوهان كرويف (هدفين) ورود كرول وجوني روب.
وتقابل المنتخبان في نهائي نسخة 1978 وفاز المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3/1 وسجل وقتها ماريو كيميبس "هدفين" ودانييل بيرتوني للأرجنتين وأحرز لمنتخب هولندا ديك نانينغا في مباراة امتدت للوقت الإضافي.
وتغلب منتخب هولندا على الأرجنتين بنتيجة 2/1 في ربع نهائي كأس العالم 1998 وسجل للطواحين باتريك كلويفرت ودينيس بيركامب وأحرز لراقصي التانجو كلاوديو لوبيز.
وتعادل المنتخبان في مرحلة المجموعات بنسخة 2006 دون أهداف كما تعادلا بنفس النتيجة في نسخة 2014 وفاز منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح بنتيجة 4/2.
خطط فان غال
يحلم منتخب هولندا بقيادة مديره الفني لويس فان غال تحقيق لقب كأس العالم لأول مرة في تاريخه.
وتصطدم الأحلام الهولندية بقدرات منتخب الأرجنتين المرشح للتتويج أيضا باللقب المونديالي.
وقال لويس فان غال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن المنتخب الهولندي سيواجه مرشحا للتتويج باللقب وبالتالي المواجهة ستكون صعبة مدافعا عن طريقة لعبه والتي يصفها البعض بالدفاعية ولكنه أكد أن يلعب بطريقة تساعد فريقه على التتويج بلقب المونديال.
ويعتمد المنتخب الهولندي على تشكيلة تضم حارس المرمى أندرياس نوبيرت، وأمامه الثلاثي فيرجيل فان دايك وناثان آكي ويورين تيمبر في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط مارتن دي روون وبجواره فرينكي دي يونغ وأمامهما دافي كلاسين ويميناً دينزل دومفريس ويساراً دالي بليند، بينما يقود خط الهجوم كودي جاكبو وممفيس ديباي.
أفكار سكالوني
يدخل المنتخب الأرجنتيني مواجهة الليلة متسلحا بأفكار مدربه ليونيل سكالوني وقدرات نجمه ليونيل ميسي لعبور عقبة هولندا.
ويحلم أيضاً منتخب الأرجنتين لمواصلة المشوار نحو التتويج للمرة الثالثة بلقب كأس العالم بعد نسختي 1978 و1986.
وقال ليونيل سكالوني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن المنتخب الهولندي يلعب كرة متوازنة موضحا أن الحظوظ متساوية بين المنتخبات التي تأهلت إلى ربع نهائي المونديال.
يعتمد منتخب الأرجنتين على تشكيلة تضم حارس المرمى إيميليانو مارتينيز، وأمامه الرباعي نيكولاس أوتاميندي وكريستيان روميرو وناهول مولينا وماركوس أكونا في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط رودريغو دي بول وأليكسيس ماك أليستر وإنزو فرنانديز، مع ثلاثي الهجوم ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز وأنخيل دي ماريا وأليخاندرو عوميز.
وقال رود كرول نجم منتخب هولندا الأسبق لشبكة "إرم نيوز" إنه من الصعب التكهن بنتيجة هذه المواجهة خاصة أنها دائماً عنوان للندية والإثارة بين المنتخبين.
وأضاف: "أتذكر جيداً مباراة 1974 التي سجلت بها هدفاً كما أتذكر نهائي 1978 وهي مباراة تحمل ذكريات سيئة لنا كجيل كان على بعد خطوة من التتويج بلقب المونديال".
وأشار إلى أن منتخب هولندا لديه عناصر قادرة على صناعة الفارق خاصة كودي جاكبو موضحا أن منتخب الأرجنتين يملك ميسي وهو يستطيع صناعة الفارق بمفرده.