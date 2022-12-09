الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة هولندا ضد الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم

تقام مواجهة قوية تجمع بين منتخبي هولندا والأرجنتين مساء اليوم الجمعة على ملعب (لوسيل) في دور الـ8 ببطولة كأس العالم المقامة في قطر.

وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة هولندا ضد الأرجنتين، فإلى هذه السطور: