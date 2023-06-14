منصور بن زايد: إنجازات مانشستر سيتي ستفتح آفاقًا واسعة لحصد المزيد من البطولات
أكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، أن الإنجازات المشرّفة التي حققها فريق مانشستر سيتي، تُجسد الإستراتيجية التي تمّ وضعها حتى يُحقق النادي أهدافه المرسومة، بما يرسخ صدارته العالمية.
واستقبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم، في قصر الوطن بأبوظبي، بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي لكرة القدم.
وأكد الشيخ منصور، أن ألقاب مانشستر سيتي ستفتح آفاقًا واسعة لحصد المزيد من البطولات، وتُشكل حافزًا لمواصلة المسيرة الرياضية المتميّزة بخطى واثقة، نحو مزيد من الإنجازات.
وثمَّن بن زايد، الحرص المستمر والجهود المبذولة من قبل مجلس إدارة النادي، والإدارة الفنية، واللاعبين، للحفاظ على استدامة التطور في الأداء والنتائج، ومواصلة تحقيق الأرقام القياسية على أكثر من صعيد.
وأشاد الشيخ منصور بدور جماهير النادي، التي كانت سندًا قويًا وداعمًا وفيًا للفريق في مختلف المسابقات والبطولات.
وتم خلال اللقاء استعراض مسيرة النادي والخطط المُستقبلية، والإستراتيجيات الموضوعة، في المجالات الرياضية والاستثمارية، ومناقشة خطط الموسم المقبل، 2023/2024، إضافة إلى الأنشطة الاجتماعية للنادي، بما يضمن تعزيز مكانة النادي محليًا وأوروبيًا وعالميًا.
وأهدى المدير الفني بيب غوارديولا ومجلس إدارة النادي خلال اللقاء.. الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الألقاب التي تُوِّج بها نادي مانشستر سيتي هذا الموسم، والمتمثلة في: دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي.
من جانبه، قال خلدون خليفة المبارك، إن "مانشستر سيتي بلغ مستوى الريادة العالمية بفضل الاهتمام البالغ الذي يوليه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للنادي، ودعمه لمجلس الإدارة والمدربين واللاعبين، بما عزز ثقافة الانتصار، ووفَّر حافزًا نحو تحقيق الإنجازات"، مؤكدًا أن "النادي بدأ يصنع تاريخًا من الأمجاد منذ، العام 2008، وسيمضي بالقوة والثقة نفسيهما نحو المزيد من النجاحات والإنجازات".
في السياق ذاته، وجَّه بيب غوارديولا عبارات الشكر والامتنان للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لما يقدمه من دعمٍ ورعاية للنادي.
وقال المدرب الإسباني، إن "ما يحصده النادي من ألقاب يُمثل ردًا لجميل سموه، الذي وفَّر للفريق الإمكانيات كافة لمواصلة الإنجازات بما أسعد جماهير النادي في بريطانيا والعالم"، مشيرًا إلى "إصرار الإدارة الفنية واللاعبين على مواصلة تحقيق الأداء المتميز والصعود إلى منصات التتويج والفوز بالكؤوس والبطولات".