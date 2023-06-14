منصور بن زايد: إنجازات مانشستر سيتي ستفتح آفاقًا واسعة لحصد المزيد من البطولات

واستقبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم، في قصر الوطن بأبوظبي، بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي لكرة القدم.

وأكد الشيخ منصور، أن ألقاب مانشستر سيتي ستفتح آفاقًا واسعة لحصد المزيد من البطولات، وتُشكل حافزًا لمواصلة المسيرة الرياضية المتميّزة بخطى واثقة، نحو مزيد من الإنجازات.

وثمَّن بن زايد، الحرص المستمر والجهود المبذولة من قبل مجلس إدارة النادي، والإدارة الفنية، واللاعبين، للحفاظ على استدامة التطور في الأداء والنتائج، ومواصلة تحقيق الأرقام القياسية على أكثر من صعيد.

وأشاد الشيخ منصور بدور جماهير النادي، التي كانت سندًا قويًا وداعمًا وفيًا للفريق في مختلف المسابقات والبطولات.