مكاسب مانشستر سيتي بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا

وكان الفريق قريبا من التأهل لنهائي المسابقة الموسم الماضي، للمرة الثانية على التوالي، لكنه خسر بطريقة درامية وتاريخية أمام ريال مدريد الذي فاز في النهائي على ليفربول.

ونجح مانشستر سيتي في رد الدين لريال مدريد وأطاح به من نصف نهائي الموسم الحالي بنتيجة إجمالية 5/1 في مجموع المباراتين، قبل أن يتغلب 1/0 على إنتر ميلان في النهائي بهدف الإسباني رودري.

وكتب مانشستر سيتي اسمه في سجلات التاريخ بعدما حقق الثلاثية لأول مرة في تاريخه، وهو الإنجاز الذي حققه عدد قليل من الأندية أبرزها مانشستر يونايتد في 1999 وبرشلونة في 2009 وإنتر ميلان في 2010 وبايرن ميونخ في 2013.