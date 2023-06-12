مكاسب مانشستر سيتي بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا
نجحت محاولات مانشستر سيتي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أخيرا بالفوز على إنتر ميلان في النهائي أمس السبت في إسطنبول.
ومنذ انتقال ملكية النادي لمجموعة أبو ظبي المتحدة للتنمية والاستثمار في 2008 سعى مانشستر سيتي للفوز بدوري أبطال أوروبا، وكان قريبا من التتويج باللقب لكنه خسر 0/1 أمام مواطنه تشيلسي في نسخة 2020/2021.
واستعصى لقب دوري أبطال أوروبا على مانشستر سيتي رغم النجاحات المحلية للفريق التي كان أبرزها التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 6 مرات في آخر 10 سنوات.
وكان الفريق قريبا من التأهل لنهائي المسابقة الموسم الماضي، للمرة الثانية على التوالي، لكنه خسر بطريقة درامية وتاريخية أمام ريال مدريد الذي فاز في النهائي على ليفربول.
ونجح مانشستر سيتي في رد الدين لريال مدريد وأطاح به من نصف نهائي الموسم الحالي بنتيجة إجمالية 5/1 في مجموع المباراتين، قبل أن يتغلب 1/0 على إنتر ميلان في النهائي بهدف الإسباني رودري.
وكتب مانشستر سيتي اسمه في سجلات التاريخ بعدما حقق الثلاثية لأول مرة في تاريخه، وهو الإنجاز الذي حققه عدد قليل من الأندية أبرزها مانشستر يونايتد في 1999 وبرشلونة في 2009 وإنتر ميلان في 2010 وبايرن ميونخ في 2013.
ولا شك أن الفوز بدوري أبطال أوروبا سيخفف الضغوط على مانشستر سيتي ومدربه بيب غوارديولا الذي بات أول مدرب في التاريخ يحقق الثلاثية مع فريقين مختلفين.
وحقق مانشستر سيتي كل الألقاب الممكنة منذ انتقال ملكيته لمجموعة أبو ظبي المتحدة للتنمية والاستثمار، وسيفتح الفوز بدوري أبطال أوروبا آفاقا جديدة أمام النادي.
وبحسب مجلة "forbes"، تقدر قيمة مانشستر سيتي بـ4.99 مليار دولار، ليحتل المرتبة الخامسة في قائمة المجلة للعام 2023 لأهم فرق كرة القدم.
وارتفعت قيمة مانشستر سيتي في السنوات التسع الماضية، حيث انتقلت من 863 مليون دولار في 2014 إلى 4.99 مليار دولار هذا العام.
وأوضحت المجلة أنه في العام الماضي وحده، زادت قيمة الفريق بنسبة 18٪.
وبحسب صحيفة "ميرور"، سيحصل مانشستر سيتي على مبلغ كبير بعدما حقق الثلاثية الموسم الحالي.
وحصل مانشستر سيتي على 180 مليون جنيه إسترليني بعد فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثالث على التوالي، وعلى 8 ملايين جنيه إسترليني بفوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي، و110 ملايين جنيه إسترليني بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا.
سداسية ممكنة
وعلى المستوى الرياضي يفتح التتويج بدوري أبطال أوروبا الباب أمام مانشستر سيتي للمشاركة ببطولات لم يسبق أن شارك فيها من قبل.
ويمكن لمانشستر سيتي أن يحقق السداسية التي حققها برشلونة وبايرن ميونخ.
وسيلعب مانشستر سيتي مع إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي يوم 16 أغسطس، وتقام المباراة على ملعب كارايسكاكيس في اليونان.
كما سيشارك مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية، وتقام النسخة المقبلة في السعودية بين 12 و22 ديسمبر المقبل.
ويتجدد الصراع بين مانشستر سيتي وآرسنال، وهذه المرة في كأس الدرع الخيرية، وسيشارك آرسنال في المسابقة بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مستفيدا من فوز مانشستر سيتي بثنائية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.
وتنص لائحة البطولة على مشاركة الفريق صاحب المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي، إذا حقق فريق واحد لقبي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.