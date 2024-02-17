رد برشلونة على أنباء اهتمام باريس سان جيرمان بغافي
أغلقت إدارة نادي برشلونة الإسباني الباب بشكل نهائي أمام رحيل لاعب وسط الفريق الأول "بابلو غافي" إلى باريس سان جيرمان.
وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد نشرت تقريرًا حول رغبة لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان في ضم غافي لتدعيم خط وسط الفريق، خاصة بعد رحيل كيليان مبابي نهاية الموسم الجاري.
ولكن صحيفة "ماركا" الإسبانية قالت إن إدارة برشلونة لا تُعير اهتمامًا للأخبار المتداولة حول رغبة باريس سان جيرمان في ضم جافي.
وأكدت الصحيفة في تقريرها أن رسالة إدارة برشلونة واضحة لباريس سان جيرمان، وهي أن غافي غير قابل للبيع.
وأوضحت: "في مكاتب النادي الكتالوني لا يعيرون أهمية لهذه المعلومات في الوقت الحالي، أولاً لأنه لم يتصل بهم أحد من باريس سان جيرمان، وثانيًا لأن لاعب خط الوسط هو أحد اللاعبين القلائل الذين لا يمكن المساس بهم في غرفة تبديل الملابس".
واختتمت: "في برشلونة لا يفكرون في رحيل أحد رموزهم، الذي جدد أيضًا في سبتمبر الماضي حتى يونيو 2026، ولديه شرط جزائي بقيمة 1000 مليون يورو".