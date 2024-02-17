رد برشلونة على أنباء اهتمام باريس سان جيرمان بغافي

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد نشرت تقريرًا حول رغبة لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان في ضم غافي لتدعيم خط وسط الفريق، خاصة بعد رحيل كيليان مبابي نهاية الموسم الجاري.

ولكن صحيفة "ماركا" الإسبانية قالت إن إدارة برشلونة لا تُعير اهتمامًا للأخبار المتداولة حول رغبة باريس سان جيرمان في ضم جافي.

وأكدت الصحيفة في تقريرها أن رسالة إدارة برشلونة واضحة لباريس سان جيرمان، وهي أن غافي غير قابل للبيع.