نقل فان دير سار إلى مستشفى بهولندا

قالت زوجة إدوين فان دير سار، حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، اليوم السبت، إنه نُقل إلى مستشفى في هولندا لكنه يظل في الرعاية المركزة بعد تعرضه لنزيف بالمخ الأسبوع الماضي.

ودخل فان دير سار مستشفى خلال قضاء عطلة في كرواتيا، وسيبقى في وحدة للعناية المركزة لكنه في حالة مستقرة وليست خطيرة.

وقالت أنيماري زوجة الحارس السابق: "عاد فان دير سار إلى الوطن مساء الجمعة وهو الآن في وحدة الرعاية المركزة في مستشفى هولندي".