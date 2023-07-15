نقل فان دير سار إلى مستشفى بهولندا
قالت زوجة إدوين فان دير سار، حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، اليوم السبت، إنه نُقل إلى مستشفى في هولندا لكنه يظل في الرعاية المركزة بعد تعرضه لنزيف بالمخ الأسبوع الماضي.
ودخل فان دير سار مستشفى خلال قضاء عطلة في كرواتيا، وسيبقى في وحدة للعناية المركزة لكنه في حالة مستقرة وليست خطيرة.
وقالت أنيماري زوجة الحارس السابق: "عاد فان دير سار إلى الوطن مساء الجمعة وهو الآن في وحدة الرعاية المركزة في مستشفى هولندي".
وعن حالة زوجها البالغ من العمر 52 عاما قالت الزوجة: "الوضع كما هو، مستقر، لا يوجد تهديد للحياة ويمكنه التواصل".
وأوضحت: "تود عائلة فان دير سار أن تعبر عن امتنانها العميق للمستشفى في كرواتيا لرعايته الرائعة له خلال الأسبوع الماضي".
وفي السابع من يوليو تم نقل فان دير سار إلى المستشفى في كرواتيا، بعد إصابته بنزيف في المخ.
وفاز فان دير سار بدوري أبطال أوروبا مع كل من أياكس ومانشستر يونايتد خلال مسيرته الكروية، كما مثّل هولندا في كأس العالم 1998 عندما وصلوا إلى الدور نصف النهائي.
وكان فان دير سار مع مانشستر يونايتد عندما خسر نهائيي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة عامي 2009 و2011.