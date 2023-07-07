نقل فان دير سار للمستشفى بعد تعرضه لنزيف في المخ
قالت صحيفة "ميرور" إنه تم نقل إدوين فان دير سار، نجم مانشستر يونايتد السابق وأياكس وهولندا، إلى المستشفى في كرواتيا، بعد إصابته بنزيف في المخ.
وكان حارس المرمى السابق، البالغ من العمر 53 عامًا، في إجازة، وتم نقله إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر.
وكان فان دير سار يشغل منصب الرئيس التنفيذي لأياكس أمستردام الهولندي قبل ترك منصبه.
وقال أياكس في بيان: "أصيب إدوين فان دير سار بنزيف في دماغه، إنه الآن في المستشفى في وحدة العناية المركزة وحالته مستقرة".
وأضاف: "بمجرد وجود المزيد من المعلومات الملموسة سننشر تحديثا، الجميع في أياكس يتمنى لإدوين الشفاء العاجل. نحن نفكر فيك".
وفاز فان دير سار بدوري أبطال أوروبا مع كل من أياكس ومانشستر يونايتد خلال مسيرته الكروية، كما مثّل هولندا في كأس العالم 1998 عندما وصلوا إلى الدور نصف النهائي.
وكان فان دير سار مع مانشستر يونايتد عندما خسر نهائيي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة عامي 2009 و2011.
وبحسب صحيفة "ذا صن"، رحل فان دير سار عن منصب الرئيس التنفيذي لأياكس في 2023.
وكان حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق قد أمضى سبع سنوات في المنصب، منذ تعيينه في 2016، قبل أن يختار الرحيل.
وجاء القرار بعد وقت قصير من نهاية الدوري الهولندي، حيث أنهى أياكس الموسم متأخرا بـ13 نقطة خلف فينورد البطل.
وتعرض فان دير سار لانتقادات في الأسابيع الأخيرة، حيث كافح أياكس لتقديم أداء على أرض الملعب وتراجع إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.
وكان هذا أسوأ أداء للفريق في الدوري منذ 13 عامًا، والمرة الأولى التي يفشلون فيها في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا منذ 2008/2009.