نقل فان دير سار للمستشفى بعد تعرضه لنزيف في المخ

قالت صحيفة "ميرور" إنه تم نقل إدوين فان دير سار، نجم مانشستر يونايتد السابق وأياكس وهولندا، إلى المستشفى في كرواتيا، بعد إصابته بنزيف في المخ.

وكان حارس المرمى السابق، البالغ من العمر 53 عامًا، في إجازة، وتم نقله إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر.

وكان فان دير سار يشغل منصب الرئيس التنفيذي لأياكس أمستردام الهولندي قبل ترك منصبه.

وقال أياكس في بيان: "أصيب إدوين فان دير سار بنزيف في دماغه، إنه الآن في المستشفى في وحدة العناية المركزة وحالته مستقرة".

وأضاف: "بمجرد وجود المزيد من المعلومات الملموسة سننشر تحديثا، الجميع في أياكس يتمنى لإدوين الشفاء العاجل. نحن نفكر فيك".