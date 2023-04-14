غالتييه مدرب باريس سان جيرمان يخضع للتحقيق أمام الشرطة

ووفقا لموقع آر.إم.سي سبورت على الإنترنت زعمت رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بفورنييه أن غالتييه اشتكى من "وجود عدد كبير للغاية من اللاعبين السود والمسلمين" في فريق نيس.

وقال غالتييه في مؤتمر صحفي قبل استضافة لانس صاحب المركز الثاني في لقاء قمة الترتيب في بارك دي برينس غدا السبت: "قررت اتخاذ إجراءات قانونية ضد أولئك الذين انتهكوا سمعتي، ولا يمكنني الاكتفاء بفتح تحقيق".

وأضاف غالتييه: "مثل الكثير منكم أذهلتني التعليقات التي نسبت إلي والتي تم نقلها بطريقة غير مسؤولة، لقد نشأت على التنوع واحترام الآخرين بغض النظر عن أصلهم أو لونهم أو دينهم".

وقال باريس سان جيرمان إنه يدعم مدربه.

وأضاف باريس سان جيرمان في بيان: "باريس سان جيرمان يدعم كريستوف غالتييه ويتمنى أن يسلط النظام القضائي الضوء على حقيقة المزاعم الخطيرة ضد مدربنا".

وقال فورنييه في وقت سابق هذا الأسبوع إنه استاء من توقيت الإعلان، على الرغم من أنه لم ينف تقديم هذه المزاعم.

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية اليومية أن غالتييه وضع تحت حماية باريس سان جيرمان، بعد انتشار رقم هاتفه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وساند العديد من مدربي ولاعبي الدوري الفرنسي الذين لعبوا تحت قيادة غالتييه مدرب باريس سان جيرمان.

وقال المهاجم التركي بوراك يلماظ، المسلم الذي فاز بلقب الدوري الفرنسي مع ليل عام 2021 بقيادة غالتييه "لقد عملت مع غالتييه ولم أشعر أبدا بسلوك سلبي منه بشأن ديني أو جنسيتي، إنه مدرب رائع وكذلك شخص عظيم".