اتهام كريستوف غالتييه بالعنصرية.. ومدرب باريس سان جيرمان ينفي

ونفى محامي غالتييه، أوليفيه مارتين، ما نشرته الصحافة المحلية، وقال إنه سيرفع دعوى قضائية لصالح موكله عن هذه التعليقات "الافترائية والتشويهية".

ومنذ نشر هذه الاتهامات، ندد الفريق القانوني بأن مدربه تلقى عدداً كبيراً من التهديدات، بعد نشر رقم هاتفه على الشبكات الاجتماعية.

وحذرت إحدى جماعات الأولتراس في باريس سان جيرمان بأنه لو صحت هذه التعليقات العنصرية "فليس من المقبول" أن يستمر غالتييه في النادي.

وأوضح فورنييه، الذي ترك نيس في أواخر 2022 لصحيفة "نيس ماتين"، أنه ليس وراء هذا التسريب، دون أن ينفي مضمون رسالة البريد الإلكتروني.

ولم يعلق نيس أو باريس سان جيرمان على هذا الأمر حتى الآن.