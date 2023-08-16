رئيس اليويفا يدعو إلى استئصال "سرطان العنف" في كرة القدم الأوروبية

وبعد اجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا قال تشيفرين إن المشكلة تشمل جميع أنحاء أوروبا وإن التعاون مطلوب لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.

وأضاف: "أعمال العنف والشغب سرطان ينخر في كرة القدم وهؤلاء ليسوا من مشجعي اللعبة.. وصلنا إلى مرحلة يتعين علينا جميعًا العمل فيها على منع هذه الحوادث".

وتابع: مشكلة "العنف والشغب" ليست مشكلة يونانية فقط، مضيفًا أنه يتعين على الدول والمؤسسات ووسائل الإعلام الأوروبية العمل معًا للمساعدة في إنهاء العنف في كرة القدم.

وفي وقت سابق هذا الشهر قالت الشرطة اليونانية إن مشجعًا توفي بعد إصابته بجروح خطيرة خلال أعمال عنف بين جماهير ناديي أيك أثينا ودينامو زغرب الكرواتي في أثينا.

وقال مسؤول بالشرطة إن رجلًا يبلغ عمره 29 عامًا تعرَّض للطعن بضع مرات في اشتباكات بين مشجعي الناديين خارج ملعب أيك.