"يويفا" يستبعد يوفنتوس من دوري المؤتمر الأوروبي

وأصدر اليويفا بيانًا رسميًا أعلن من خلاله استبعاد اليوفي؛ بسبب "انتهاك الإطار التنظيمي لليويفا، وخرق اتفاقية التسوية الموقعة في أغسطس 2022".

وأقرت هيئة الرقابة المالية في اليويفا بأن يوفنتوس انتهك الإطار التنظيمي لليويفا، وخرق اتفاقية التسوية الموقعة في أغسطس 2022، ونتيجة لذلك استقرت الهيئة على القرارات التالية:

أولا: استبعاد يوفنتوس من المشاركة ببطولات الاتحاد الأوروبي للرجال في موسم "2023-2024".

ثانيًا: فرض غرامة مالية إضافية بقيمة 20 مليون يورو على النادي، من بينها 10 ملايين مشروطة.

ولن يتم تطبيق تلك العقوبة إلا إذا كانت البيانات المالية السنوية للنادي لسنوات 2023، 2024 و2025 لا تمتثل لمتطلبات المحاسبة المنصوص عليها.

وسيشارك نادي فيورنتينا صاحب المركز الثامن في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بدلا من يوفنتوس بعد استبعاده.