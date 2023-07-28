"يويفا" يستبعد يوفنتوس من دوري المؤتمر الأوروبي
استبعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نادي يوفنتوس من المشاركة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي 2024.
وأنهى يوفنتوس الدوري الإيطالي في الموسم الماضي بالمركز السابع بعد خصم 10 نقاط من رصيده؛بسبب قضايا فساد مالي، ليشارك بدوري المؤتمر، ولكن قرار اليوم الجمعة قضى على آمال الفريق بأي مشاركة أوروبية.
وأصدر اليويفا بيانًا رسميًا أعلن من خلاله استبعاد اليوفي؛ بسبب "انتهاك الإطار التنظيمي لليويفا، وخرق اتفاقية التسوية الموقعة في أغسطس 2022".
وأقرت هيئة الرقابة المالية في اليويفا بأن يوفنتوس انتهك الإطار التنظيمي لليويفا، وخرق اتفاقية التسوية الموقعة في أغسطس 2022، ونتيجة لذلك استقرت الهيئة على القرارات التالية:
أولا: استبعاد يوفنتوس من المشاركة ببطولات الاتحاد الأوروبي للرجال في موسم "2023-2024".
ثانيًا: فرض غرامة مالية إضافية بقيمة 20 مليون يورو على النادي، من بينها 10 ملايين مشروطة.
ولن يتم تطبيق تلك العقوبة إلا إذا كانت البيانات المالية السنوية للنادي لسنوات 2023، 2024 و2025 لا تمتثل لمتطلبات المحاسبة المنصوص عليها.
وسيشارك نادي فيورنتينا صاحب المركز الثامن في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بدلا من يوفنتوس بعد استبعاده.
وقال يوفنتوس، الذي تأهل لتصفيات دوري المؤتمر الأوروبي بعد إنهاء الدوري الإيطالي بالمركز السابع في الموسم الماضي، إنه تنازل عن حق الطعن لكنه يتمسك ببرائته.
وبدأت الأدوار التمهيدية لدوري المؤتمر لموسم 2023-2024 في وقت سابق هذا الشهر.
كما غرم تشيلسي الإنجليزي عشرة ملايين يورو لتقديم بيانات مالية غير مكتملة.