يوفنتوس يبدأ إجراءات الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي

وقال يوفنتوس في بيان رسمي إنه بدأ نقاشًا مع ريال مدريد وبرشلونة بشأن الانسحاب من المشروع. ولا يزال الناديان الإسبانيان متمسكَين بالمشروع.

وأضاف اليوفي في بيانه: "بعد تلك المباحثات ونتيجة الاختلافات القائمة بشأن تفسير البنود التعاقدية ذات الصلة التي يمكن تطبيقها على مشروع دوري السوبر، يؤكد يوفنتوس أنه بدأ إجراءات الانسحاب".

وقال إن الانسحاب لن يكتمل ويصبح ساريًا إلا بموافقة ريال مدريد وبرشلونة.