يوفنتوس يبدأ إجراءات الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم أنه بدأ إجراءات الانسحاب من مشروع دوري السوبر الأوروبي.
وقال يوفنتوس في بيان رسمي إنه بدأ نقاشًا مع ريال مدريد وبرشلونة بشأن الانسحاب من المشروع. ولا يزال الناديان الإسبانيان متمسكَين بالمشروع.
وأضاف اليوفي في بيانه: "بعد تلك المباحثات ونتيجة الاختلافات القائمة بشأن تفسير البنود التعاقدية ذات الصلة التي يمكن تطبيقها على مشروع دوري السوبر، يؤكد يوفنتوس أنه بدأ إجراءات الانسحاب".
وقال إن الانسحاب لن يكتمل ويصبح ساريًا إلا بموافقة ريال مدريد وبرشلونة.
وتقرر إيقاف أندريا أنيلي الرئيس السابق ليوفنتوس، وأحد الداعمين للمشروع، 16 شهرًا عن ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة؛ لاتهامه في قضية بشأن مخالفات مزعومة تخص مستحقات اللاعبين.
واستقال أنيلي ومجلس إدارة النادي بالكامل في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
وانطلقت مبادرة دوري السوبر في أبريل/ نيسان 2021 على يد 12 من أبرز أندية أوروبا؛ في محاولة لانتزاع السيطرة على اللعبة وعائداتها الكبيرة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وانهارت المبادرة في غضون 48 ساعة في ظل انتقادات من الجماهير واللاعبين دفعت مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام هوتسبير وآرسنال وتشيلسي وميلان وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد للانسحاب.