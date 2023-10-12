غابرييل فيغا يرد على أسباب انتقاله للأهلي السعودي

وفي 26 أغسطس الماضي أعلن النادي الأهلي السعودي تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الإسباني غابرييل فيغا قادما من سيلتا فيغو.

وتحدث غابرييل فيغا عن أسباب تفضيله للدوري السعودي على البقاء في أوروبا، مؤكدًا أنه لم يختر اللعب بالسعودية من أجل المال.

وأوضح في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "لم أختر المال مطلقًا، وانتقالي للعب في الخليج لأنني أعتبر الدوري السعودي البطولة المثالية لمواصلة مسيرتي الرياضية".

وأضاف: "أنا أشعر بالفخر للغاية بتلك الخطوة التي اتخذتها".

وبسؤاله عن سبب التوقيع مع الأهلي السعودي قال: "هذا النادي سيسمح لي بالتطور كلاعب كرة قدم والاستمرار في النضج".

وأشار اللاعب الإسباني إلى أن ماتياس يايلسه مدرب الأهلي، كان له دور حاسم في إقناعه باللعب في السعودية.