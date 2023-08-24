الأهلي السعودي يحصل على توقيع غابرييل فيغا

وارتبط فيغا، البالغ من العمر 21 عاما، بالانتقال لريال مدريد وبرشلونة، قبل أن يتردد أن اللاعب قريب جدا من نابولي.

لكن يبدو أن الأهلي نجح في حسم التعاقد مع اللاعب المميز في خط الوسط.

وتدرج فيغا في صفوف سيلتا فيغو قبل أن يصل للفريق الأول في 2022، حيث لعب له 54 مباراة سجل فيها 11 هدفا وصنع 4.

ويرتبط فيغا بعقد مع سيلتا فيغو حتى 2026 لكن يبدو أنه سيغادر للأهلي السعودي قبل 3 سنوات على نهاية العقد.

وتقدر القيمة السوقية لفيغا بـ30 مليون يورو بحسب موقع "transfermarkt".

وحتى الآن تعاقد الأهلي مع ميريح ديميرال وفرانك كيسي وروجير إيبانيز دا سيلفا وآلان سانت ماكسيمين ورياض محرز وروبرتو فيرمينو.

وحقق الأهلي الفوز على الحزم والخليج في أول جولتين في الدوري السعودي.