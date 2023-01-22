رسميا.. كريستيانو رونالدو يحمل شارة قيادة النصر ضد الاتفاق
أعلن نادي النصر أن نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو سيرتدي شارة القيادة أمام الاتفاق اليوم الأحد في الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين.
وحسب ما أعلن نادي النصر عبر موقع "تويتر" فإن رونالدو سيشارك أساسيًا أمام الاتفاق وسيرتدي شارة قيادة الفريق.
ومباراة النصر والاتفاق، على ملعب مرسول بارك ستكون أول مشاركة رسمية لرونالدو مع العالمي بعد انضمامه للفريق في صفقة انتقال حر الشهر الماضي.
وغاب رونالدو للإيقاف عن مباراتي النصر أمام الطائي والشباب في الدوري السعودي.
وشارك رونالدو في مباراة النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان يوم الخميس في موسم الرياض حيث سجل هدفين في الخسارة 5/4 على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
والشهر الماضي أعلن نادي النصر التعاقد مع رونالدو، الذي سيتم 38 عاما الشهر المقبل، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ العقد بالتراضي بين اللاعب ومانشستر يونايتد.
ويمتد عقد رونالدو مع النصر حتى 2025.