رسميا.. كريستيانو رونالدو يحمل شارة قيادة النصر ضد الاتفاق

وشارك رونالدو في مباراة النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان يوم الخميس في موسم الرياض حيث سجل هدفين في الخسارة 5/4 على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

والشهر الماضي أعلن نادي النصر التعاقد مع رونالدو، الذي سيتم 38 عاما الشهر المقبل، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ العقد بالتراضي بين اللاعب ومانشستر يونايتد.

ويمتد عقد رونالدو مع النصر حتى 2025.