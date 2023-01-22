الظهور الرسمي الأول لرونالدو.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة النصر والاتفاق

يسدل الستار، اليوم الأحد، على منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري السعودي للمحترفين بمواجهتين الأولى تجمع بين الهلال وضيفه أبها، كما يستضيف النصر منافسه الاتفاق.

وبدأت الجولة بالتعادل بين العدالة والباطن بنتيجة 1-1، كما فاز الاتحاد على ضيفه الفيحاء بنتيجة 3-0 وتفوق الخليج على الرائد بالنتيجة ذاتها.

وفاز ضمك على الفتح بنتيجة 3-1 وتعادل الشباب خارج دياره مع التعاون بنتيجة 1-1 وتغلب الوحدة على الطائي بنتيجة 1-0.

ويترقب المتابعون مواجهة النصر والاتفاق مساء اليوم الأحد والتي تشهد الظهور الرسمي الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة النصر ضد الاتفاق في دوري روشن.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب "مرسول بارك" في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق فهد العتيبي.