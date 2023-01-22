الظهور الرسمي الأول لرونالدو.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة النصر والاتفاق
يسدل الستار، اليوم الأحد، على منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري السعودي للمحترفين بمواجهتين الأولى تجمع بين الهلال وضيفه أبها، كما يستضيف النصر منافسه الاتفاق.
وبدأت الجولة بالتعادل بين العدالة والباطن بنتيجة 1-1، كما فاز الاتحاد على ضيفه الفيحاء بنتيجة 3-0 وتفوق الخليج على الرائد بالنتيجة ذاتها.
وفاز ضمك على الفتح بنتيجة 3-1 وتعادل الشباب خارج دياره مع التعاون بنتيجة 1-1 وتغلب الوحدة على الطائي بنتيجة 1-0.
ويترقب المتابعون مواجهة النصر والاتفاق مساء اليوم الأحد والتي تشهد الظهور الرسمي الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة النصر ضد الاتفاق في دوري روشن.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "مرسول بارك" في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق فهد العتيبي.
ترتيب الفريقين
يحتل النصر المركز الثاني برصيد 30 نقطة من 13 مباراة، وحقق 9 انتصارات و3 تعادلات وتلقى هزيمة واحدة.
وسجل النصر 27 هدفًا واستقبل 6 أهداف وهو صاحب أقوى هجوم بالتساوي مع الشباب وأيضًا صاحب أقوى دفاع بالتساوي مع الاتحاد.
ويحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد 16 نقطة، وحقق 4 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم.. وسجل الاتفاق 12 هدفًا واستقبل 12 هدفًا أيضًا.
ويدور صراع فرنسي خارج الخطوط بين رودي غارسيا، مدرب النصر، وباتريس كارتيرون مدرب الاتفاق، واللذين تقابلا من قبل مرتين موسم 2011 - 2012 وكان غارسيا مدربًا لفريق ليل وكارتيرون مدربًا لفريق ديغون بالدوري الفرنسي وفاز غارسيا مع ليل بالنتيجة ذاتها 2-0 ذهابًا وإيابًا.
وحقق كارتيرون فوزًا وحيدًا أمام النصر فريقه السابق الذي تولى تدريبه عام 2017 وتعادل في مباراة أخرى وتلقى هزيمتين.
النصر.. وظهور كريستيانو رونالدو
يتطلع فريق النصر لحسم الفوز على حساب الاتفاق واسترداد الصدارة التي اقتنصها فريق الاتحاد.
ويترقب الجميع الظهور الأول للنجم كريستيانو رونالدو الذي انضم للفريق في صفقة مدوية بعد رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، وغاب عن مباراتي الطائي والشباب بسبب الإيقاف.
وأبرم النصر أيضًا ثاني صفقاته الشتوية بضم نواف بوشل ظهير أيمن فريق الفتح، بينما رحل عن الفريق اللاعب الكاميروني فينسنت أبوبكر الذي عاد إلى بشكتاش التركي.
ويغيب عن صفوف فريق النصر حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا الذي تعرض للإصابة، كما يغيب الحارس وليد عبد الله الذي اشتكى من إصابة في الركبة.
ويعتمد النصر على تشكيلة تضم أمين بخاري أو نواف العقيدي لحراسة المرمى وأمامه ثلاثي خط الدفاع علي لاجامي وألفارو غونزاليس وعبد الإله العمري.
ويقود خط الوسط لويس غوستافو وعبد الله الخيبري وسلطان الغنام وجلال الدين مشاريبوف مع ثلاثي الهجوم غونزالو مارتينيز وأندرسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.
خطط كارتيرون
يتطلع الاتفاق لمفاجأة النصر وحصد الفوز لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري السعودي.
ويعاني الاتفاق من غياب نجمه التونسي نعيم السليتي بسبب الإصابة التي أربكت الحسابات الهجومية للمدرب باتريس كارتيرون كما يغيب سنوسي الهوساوي للإيقاف.
ويعتمد الاتفاق على تشكيلة تضم حارس المرمى باولو فيكتور وأمامه مارسيل تيسراند وسعد الموسى وعبد الله الخطيب في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط حامد الغامدي وعلي هزازي ويميناً سعيد المولد ويساراً عبد الرحمن العبيد مع ثلاثي الهجوم محمد الكويكبي وزوران توسيتش وروبن كايسون.
وقال مختار مختار، مدرب الوحدة الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن النصر في مهمة لن تكون سهلة لأن الضغوط أكبر على الفريق في ظل انطلاق مشوار كريستيانو رونالدو بجانب مساعي الفريق للصدارة.
وأوضح أن كارتيرون مدرب هادئ ومنظم ويجيد في المباريات ضد الفرق الكبرى بغلق المساحات واستغلال الكرات المعاكسة، مؤكدًا أن هناك العديد من اللاعبين المميزين في صفوف النصر ولكن دويتو رونالدو وتاليسكا سيكون الأبرز بلا شك.