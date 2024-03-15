ريال مدريد يقدم شكوى ضد برشلونة وأتلتيكو مدريد
قال ريال مدريد اليوم الجمعة إنه قدم شكوى إلى مكتب المدعي العام بشأن جرائم الكراهية والتمييز بعد مزاعم أن جماهير أتلتيكو مدريد وبرشلونة أطلقت هتافات عنصرية ضد فينيسيوس جونيور.
وذكر ريال مدريد أنه تقدم بالشكوى بسبب "الإساءة العنصرية والكراهية" الموجهة إلى فينيسيوس بالقرب من الملعب الأولمبي وملعب ميتروبوليتانو في مدريد قبل مباراتي برشلونة وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.
وأضاف متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني: "يدعو ريال مدريد النيابة إلى طلب التسجيلات المتاحة من كلا الموقعين.. لتحديد المسيئين".
وتابع: "يدين ريال مدريد هذه الهجمات العنيفة للعنصرية والتمييز والكراهية ضد لاعبنا فينيسيوس جونيور، والتي كانت للأسف مصدر قلق متكرر ومستمر لبعض الوقت".
وأتم ريال مدريد: "سيواصل نادينا العمل الجاد لدعم قيم كرة القدم والرياضة ككل، وسيظل ثابتا في عدم التسامح مطلقا تجاه أنواع الحوادث البغيضة التي شهدناها في مناسبات متعددة في الآونة الأخيرة".
وكان فينيسيوس جناح ريال مدريد هدفا لإساءات عنصرية في عدة مناسبات؛ ما أثار سلسلة من الحملات المحلية والدولية، بما في ذلك إنشاء لجنة خاصة لمكافحة العنصرية تابعة للاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).
ودعا فينيسيوس أمس الخميس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إلى معاقبة أتلتيكو مدريد بسبب الهتافات العنصرية المزعومة قبل مباراة الفريق في دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان يوم الأربعاء.
وأظهر مقطع فيديو أن عددا من مشجعي أتلتيكو مدريد يرددون إساءات عنصرية تستهدف فينيسيوس خارج ملعب واندا ميتروبوليتانو.
ولعب فينيسيوس جونيور 19 مباراة في الدوري الإسباني الموسم الحالي سجل فيها 10 أهداف وصنع خمسة، ونال أربع بطاقات صفراء.
كما لعب فينيسيوس خمس مباريات في دوري أبطال أوروبا سجل فيها ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة، في حين سجَّل ثلاثة أهداف في مباراتين في كأس السوبر الإسباني، ولعب مباراة وحيدة في كأس ملك إسبانيا لم يسجل فيها ولم يصنع.