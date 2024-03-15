ريال مدريد يقدم شكوى ضد برشلونة وأتلتيكو مدريد

قال ريال مدريد اليوم الجمعة إنه قدم شكوى إلى مكتب المدعي العام بشأن جرائم الكراهية والتمييز بعد مزاعم أن جماهير أتلتيكو مدريد وبرشلونة أطلقت هتافات عنصرية ضد فينيسيوس جونيور.

وذكر ريال مدريد أنه تقدم بالشكوى بسبب "الإساءة العنصرية والكراهية" الموجهة إلى فينيسيوس بالقرب من الملعب الأولمبي وملعب ميتروبوليتانو في مدريد قبل مباراتي برشلونة وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني: "يدعو ريال مدريد النيابة إلى طلب التسجيلات المتاحة من كلا الموقعين.. لتحديد المسيئين".

وتابع: "يدين ريال مدريد هذه الهجمات العنيفة للعنصرية والتمييز والكراهية ضد لاعبنا فينيسيوس جونيور، والتي كانت للأسف مصدر قلق متكرر ومستمر لبعض الوقت".