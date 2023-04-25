كم نقطة يحتاجها الأهلي السعودي للعودة إلى دوري روشن؟

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب دوري يلو ويتقدم بـ3 نقاط على الأخدود الثاني وقد لعب الأخير 28 مباراة، في حين يملك الرياض 56 نقطة من 29 مباراة.

ويحتل الحزم المركز الرابع برصيد 55 نقطة من 27 مباراة، ثم الفيصلي خامسا برصيد 44 نقطة من 27 مباراة.

وتصعد الأندية التي تحتل المراكز الأربعة الأولى في دوري يلو إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.