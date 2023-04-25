كم نقطة يحتاجها الأهلي السعودي للعودة إلى دوري روشن؟
بات النادي الأهلي على مشارف العودة لدوري روشن السعودي للمحترفين بعد فوزه على الساحل في الجولة الـ29 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.
وسجل هيثم عسيري ورياض بودبوز وهشام فايق هدفا لكل منهم ليفوز الأهلي 3/1 على الساحل، أمس الإثنين.
وكان هذا الفوز الـ18 للأهلي وتعادل 8 مرات مقابل 3 خسائر، ليرفع الراقي رصيده إلى 62 نقطة.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب دوري يلو ويتقدم بـ3 نقاط على الأخدود الثاني وقد لعب الأخير 28 مباراة، في حين يملك الرياض 56 نقطة من 29 مباراة.
ويحتل الحزم المركز الرابع برصيد 55 نقطة من 27 مباراة، ثم الفيصلي خامسا برصيد 44 نقطة من 27 مباراة.
وتصعد الأندية التي تحتل المراكز الأربعة الأولى في دوري يلو إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.
وبهذا المعنى فإنه حتى لو حقق الفيصلي (الخامس) الفوز في المباريات السبع المتبقية فإنه سيصل إلى النقطة الـ65، في حين يملك الأهلي حاليا 62 نقطة.
وبذلك فإن الأهلي بحاجة إلى 3 نقاط فقط من المباريات الخمس المتبقية في دوري يلو للعودة إلى دوري المحترفين.
وسيلعب الأهلي في المباريات الخمس مع هجر والعربي والشعلة والقادسية والحزم.
وكان الأهلي قد نزل إلى دوري يلو بعدما احتل المركز الـ15 (قبل الأخير) في الدوري السعودي للمحترفين.