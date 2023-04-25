ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على الساحل

وفي المباراة التي أقيمت بين الأهلي والساحل بالجولة 29 لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى، فاز الفريق الجداوي 3/1، ليقترب من وداع دوري يلو والعودة للدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى.

افتتح هيثم عسيري التسجيل في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم أهلي جدة بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن الساحل من تعديل النتيجة، عن طريق هشام آل بيس.

وأعاد رياض بودبوز التقدم مرة أخرى للأهلي بتسجيل الهدف الثاني، واختتم هشام فايق أهداف الأهلي بالهدف الثالث.