ترتيب دوري يلو بعد فوز الأهلي على الساحل
اقترب النادي الأهلي من الصعود لدوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على مستضيفه نادي الساحل، مساء اليوم الإثنين.
وفي المباراة التي أقيمت بين الأهلي والساحل بالجولة 29 لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى، فاز الفريق الجداوي 3/1، ليقترب من وداع دوري يلو والعودة للدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى.
افتتح هيثم عسيري التسجيل في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم أهلي جدة بهدف نظيف.
ومع بداية الشوط الثاني تمكن الساحل من تعديل النتيجة، عن طريق هشام آل بيس.
وأعاد رياض بودبوز التقدم مرة أخرى للأهلي بتسجيل الهدف الثاني، واختتم هشام فايق أهداف الأهلي بالهدف الثالث.
بهذا الفوز رفع النادي الأهلي رصيده إلى 62 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري يلو، قبل 5 جولات من نهاية المسابقة.
وأصبح الأهلي على بعد 3 نقاط ليضمن العودة رسميًا لدوري المحترفين.
على الجانب الآخر، توقف رصيد الساحل عند 23 نقطة في المركز 17 قبل الأخير.
وفيما يلي جدول ترتيب دوري يلو: